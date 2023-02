Côte d'Ivoire - PEPT: Bilan des abonnements sociaux d’ électricité de 2014 à 2022

Le Gouvernement ne cessera pas d’améliorer la qualité de l’alimentation électrique et de permettre un accès équitable à l’ électricité de toutes les populations vivant en Côte d’Ivoire, a assuré, mardi, N'CHO Pacôme, Directeur de l'Electrification rurale à la Direction Générale de l'Energie (DGE).

PEPT: Les branchements sociaux d’ électricité ont atteint plus de 1,4 millions d’abonnements

Le Directeur de l'Electrification rurale à la Direction Générale de l'Energie (DGE) était l’invité de la Tribune “Tout Savoir Sur” du Centre de Communication et d’Information Gouvernementale (CICG), consacrée aux branchements sociaux d’électricité dans le cadre du Programme Électricité Pour Tous, le mardi 21 février 2023 au Plateau.

A en croire N'CHO Pacôme, depuis son lancement en 2014 jusqu’à fin 2022, le PEPT a enregistré la réalisation de 1.476.779 branchements-abonnements évalués à environ 221,5 milliards de francs CFA préfinancés dans sa majeure partie par la CIE.

Ce programme a contribué à un accroissement significatif du nombre d’abonnés à l’électricité, qui est passé de 1.315.837 en 2014 à environ 3.600.000 à fin décembre 2022 avec une amélioration du taux de desserte qui, de 27,9 % en 2013, a atteint 65 % en 2022.

Il est bon de signaler que le PEPT a bénéficié de financements de la part de certains bailleurs de fonds, notamment l’UE/AFD, la Banque Mondiale (BM), la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’USAID en appui à la contribution de l’Etat.

Ainsi les programmes déployés à cet effet, ont permis d’enregistrer des résultats remarquables. Le PEPT est une réalité opérationnelle qui a fortement contribué à l’accélération de l’accès à l’électricité.

En effet, il a permis entre autres, d’augmenter le taux de desserte de façon générale et celui des ménages à faibles revenus en particulier. Mais aussi de favoriser le développement d’activités génératrices de revenus dans les zones rurales et péri-urbaines ; de limiter les branchements anarchiques et les fraudes, a relevé l’intervenant dans ses propos liminaires.

Aujourd’hui, a-t-il ajouté, le principal défi est de pouvoir répondre aux demandes sans cesse croissantes exprimées à travers tout le pays.

Rappelons que le Programme Électricité Pour Tous, a été proposé comme mécanisme pour assurer l’accès effectif des ménages à l’électricité en Côte d'Ivoire afin de lutter contre la fraude et les branchements anarchiques.

Le lancement officiel s’est déroulé le 13 octobre 2014 dans le village d’Odienné-Sienso, suivi de la phase pilote.