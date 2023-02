Côte d'Ivoire : Autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, un investissement de 82,7 milliards de FCFA

La section de l’autoroute Yamoussoukro-Tiébissou a été ouverte à la circulation le 16 décembre 2022 par le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné.

Section de l’autoroute Yamoussoukro-Tiébissou : Un projet structurant d’intégration sous-régionale

Lancés le 15 avril 2019, les travaux de ce tronçon ont consisté au bitumage d’un linéaire de 37 km en 2×2 voies pour un investissement de 82,7 milliards de FCFA.

La réalisation de cette voie a fait passer le réseau autoroutier ivoirien à 284 km contre 145 km en 2011. Elle s’inscrit dans la vision du Président Alassane Ouattara de doter la Côte d’Ivoire d’infrastructures modernes capables de soutenir son développement.

Le projet présente des impacts positifs pour la population des zones traversées. « Le projet participe à l’amélioration du niveau de vie des populations et au développement économique du pays, plus particulièrement le secteur du tourisme et facilitera les exportations des produits agricoles », explique Ange Gbaka, usager de la route.

« La distance Tiébissou-Yamoussoukro fait 34 km. Avant, nous pouvions la parcourir en une quarantaine de minutes. Aujourd’hui, avec l’autoroute, nous faisons le tronçon en une vingtaine de minutes. Donc cette infrastructure renforce les capacités de transport entre Yamoussoukro et Tiébissou tout en améliorant la sécurité des usagers sur cet axe », partage Alphonsine Konan Aya, cadre de la région.

La section de l’autoroute Yamoussoukro-Tiébissou permet de faciliter les échanges entre plusieurs villes et localités environnantes, et d’offrir aux populations riveraines la possibilité de créer davantage d’activités génératrices de revenus.

En témoigne la construction de six marchés dans les villages de Séman, Lolobo, Sakiaré-Ménou, Aguibri-Tounzouébo, Kondéyaokro-Bomizambo et Tiébissou.

Cette voie intègre le cadre du grand projet autoroutier structurant d’intégration sous-régionale. Elle permet d’accroître le désenclavement de toute la région du nord et du centre par la facilitation des échanges.

Source : CICG