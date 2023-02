Agboville : Les élèves musulmans exhortés au travail par le COSIM

Les élèves musulmans d’Agboville ont été instruits sur le travail afin d’être parmi les meilleurs, le samedi 25 février 2023, au sein de la grande mosquée de la ville. Une initiative de la section régionale du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques(COSIM).

Agboville : Le COSIM exhorte les élèves musulmans au travail

« Chers enfants, nous avons initié cette rencontre afin de vous aider à améliorer vos résultats scolaires. Aujourd’hui, vous constatez que les imams que nous sommes, pensons jour et nuit à votre réussite d’où cette séance de sensibilisation. Nous espérons que vous allez en tirer un grand intérêt. Le ministre de la Santé, Dimba Pierre et Adama Bictogo, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire doivent être vos modèles, vos références car ils ont fait l’école ici à Agboville comme vous. C’est pourquoi, nous vous exhortons au travail, au courage et à la persévérance afin d’être parmi les meilleurs de demain », a invité El Hadj Diarra Ibrahim Khalilou, imam de la grande mosquée d’Agboville et président du COSIM de la région de l’Agnéby-Tiassa.

"Comment réussir son année scolaire ?". Tel est le thème de la communication qui a été animée par Traoré Tiégoué. L’enseignant de philosophie à la retraite a, à travers une démarche qui lui est propre incité les apprenants venus nombreux pour la circonstance, au travail et aux sacrifices.

« J’ai utilisé l’image du chef de l’État, Son excellence monsieur Alassane Ouattara pour dire aux élèves qu’il faut beaucoup de sacrifices dans la vie pour arriver à certains résultats. Il ne faut pas considérer le travail comme une servitude mais plutôt le considérer comme un moyen de son épanouissement », a-t-il résumé.

Puis, le formateur a appelé son auditoire à tourner le dos à la facilité, à l’indiscipline. « Nous avons dit aux enfants que, la Côte d’Ivoire ne pourra avancer qu’à la suite de notre travail, de notre endurance, de notre assiduité, de notre sens de la responsabilité. (…) Je demande donc à la jeunesse en situation d’apprentissage à Agboville et dans tout le pays, de s'adonner au travail non pas à la facilité. Parce que, la facilité ne construit pas. Elle détruit alors que le travail, le courage et l’abnégation paient », a conclu Traoré Tiégoué.

Présent à la première édition de la journée de sensibilisation au travail des élèves musulmans du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, le préfet de région, Sihindou Coulibaly s’est félicité de l’initiative.

« Il faut encourager ce genre d’initiative et permettre aux enfants de comprendre la nécessité d’aller à l’école. Vous savez qu’aujourd’hui, les fondamentaux dans nos sociétés ont pratiquement disparu. (…) Sans le travail, naturellement notre diplôme ne nous sera pas profitable. C’est pourquoi, nous sommes venus exhorter les enfants au travail et au-delà des enfants, les parents afin qu’ils puissent veiller davantage sur leur progéniture pour en faire de bons citoyens de demain », a confié l’autorité préfectorale.

Tizié TO Bi

Correspondant régional