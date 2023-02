Coupe CAF: L’ Asec Mimosas assomme les Diables Noirs (2-0) et reste en lice

Les Ivoiriens de l’ Asec Mimosas ont glané trois précieux points lors de la troisième journée de la Coupe de la Confédération après leur victoire, dimanche à Yamoussoukro (2-0) face aux Diables noirs du Congo.

Asec: Les Mimos n’ont pas tremblé devant les Diables noirs

Au stade municipal de Yamoussoukro, les poulains de Julien Chevalier ont attendu la 65’ pour ouvrir le score et libérer leurs fans. William Karamoko ouvre la marque pour les locaux, avant un second but de Kramo Kouame (75’) qui permet à l’ASEC Mimosas de se positionner de justesse devant son adversaire du jour à la 2e place du groupe B de la compétition avec quatre points au compteur à 2 longueurs du 1er, Rivers Utd (6 points).

Rivers United FC a pris le dessus sur les congolais de Mtema Pembe 1-0 pour prendre également la tête du groupe B. Il est important de rappeler que c'est le goal average particulier qui prime en cas d'égalité de points.

Les champions de Côte d’Ivoire et les Diables noirs se retrouvent le 8 mars 2023, pour le match retour en terre congolaise.