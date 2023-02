Côte d'Ivoire: Le bureau national de l'OID investi, voici ses missions

La plateforme de promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire accueille une nouvelle organisation: l'Observatoire International des questions de Droit (OID). La cérémonie d'investiture du bureau de l'OID Côte d'Ivoire s'est tenue le samedi 25 Février 2023 à l'hôtel Belle Côte Abidjan en présence de plusieurs personnalités et responsables de la société civile.

L'OID se donne pour objectifs la protection et la défense des droits fondamentaux; la promotion de l'égalité et de la justice sociale, la participation à la réflexion et à la recherche de solutions pour l'amélioration des politiques publiques en matière de législation et de systèmes judiciaires.

" Nous voulons participer voire ouvrir le débat sur toutes les questions de Droit pour la construction de notre société (...) L'OID se considère comme un renfort de la société civile et propose de jouer pleinement son rôle d'acteur de veille afin d'alerter les autorités sur les violations ou risques de violations des droits de l'homme", a indiqué Arsène TOUHO, Président de l'OID.

L'honorable Flan TEHE, président de la cérémonie, a invité les membres de l'observatoire à la résistance pour demeurer neutre dans leur mission.

" Les pays en voie de développement comme le nôtre ont effectivement besoin des organisations de promotion et de défense des droits de l'homme parce que dans les confins de nos localités, les droits de l'homme sont foulés au pied tous les jours.

Armez-vous de courage parce que vous défendez quelque chose qui est violée en permanence. Vous allez être attaqués de partout. Vous allez être confrontés aux pesanteurs sociales et culturels et politiques pour lesquelles, il faudra combattre âprement. (...) Nos démocraties sont naissantes; donc connaissent trop de violations. Je vous invite à être à équidistance des partis politiques. Vous avez certes des penchants mais soyez résistants pour demeurer neutres", a conseillé le député de Blolequin, Honorable Flan TEHE.

Parti d'un forum sur les questions de droit sur les réseaux sociaux, l'Observatoire International des questions de Droits a été créé le 1er décembre 2020 à Paris afin de mettre en place une dynamique d'entraide entre les personnes. Il a été officiellement lancé le 18 juin 2022 dans la capitale française.

Infos: Nicaise B.