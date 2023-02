Titrologie: La Côte d'Ivoire veut continuer sa marche vers le progrès avec Ouattara

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 27 février est très variée. Plusieurs thèmes ont été traités dans la presse ivoirienne ce jour.

Titrologie du lundi 27 février: ''Situation sociopolitique : la justice charge, le Rhdp accuse, le Ppa-Ci mobilise"

Plusieurs journaux se sont intéressés au meeting du Ppa-Ci qui s'est tenu, samedi à Yopougon. C'est le cas du journal Le Temps qui pointe à sa Une : '' Coulisses d'un gigantesque rassemblement".

La Nouvelle Alliance mentionne à sa page d'ouverture : ''Apothéose de la tournée de mobilisation du parti de Gbagbo : démonstration de force à Yopougon".

Dernière Heure Monde pointe à sa Une : ''Situation sociopolitique : la justice charge, le Rhdp accuse, le Ppa-Ci mobilise".

Les hommages rendus au président Alassane Ouattara dans la région du Béré, ont également été évoqués dans la titrologie de ce lundi.

L'Expression pointe à sa Une : '' Routes, hôpitaux, promotion des cadres, la région du Bérė réaffirme son attachement à Ouattara".

Le Matin indique à sa page d'accueil : ''Journée d'hommage au président de la République: Mankono veut continuer sa marche vers le progrès avec Ouattara".

De son côté, Le Patriote affiche à sa première page : '' En présence du Pan et d'une forte mobilisation ministérielle, le Béré dit merci au président Ouattara ''.

Plusieurs autres sujets ont été traités dans la titrologie de ce jour. L'Héritage mentionne à sa page d'ouverture: ''Elections régionales et municipales 2023 : le Pdci-Rda s'apprête pour les grandes batailles".

Le Sursaut, pour sa part, met à nu, un scandale foncier à Jacqueville- Taboth. "Des villageois de Taboth crient au détournement de 15 milliards de Fcfa issus de la vente de 50ha de terrain", lit-on à la Une du journal quand Supersport titre : ''Trophée Fifa The Best : Messi favori, Mbappé et Benzema en embuscade".