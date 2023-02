Côte d'Ivoire - Municipales Tiassalé 2023: Les enseignants choisissent Alpha Sanogo

La TAS (Team Alpha Sanogo) et le MEVAS (Mouvement des enseignants pour la victoire d'Alpha Sanogo) se sont réunis tour à tour les samedis 4 et 18 février 2023 à Tiassalé pour apporter leur soutien à la candidature d’Alpha Sanogo aux prochaines élections municipales.

Tiassalé : Les enseignants apportent leur soutien à la candidature d'Alpha Sanogo

Les deux organisations, notamment la TAS et le MEVAS, créés pour la victoire d’Alpha Sanogo aux prochaines élections municipales à Tiassalé, regroupent en leurs seins, des enseignants, des jeunes et des femmes acquis à la cause du secrétaire départemental du RHDP. Le Mouvement des enseignants pour la victoire d'Alpha Sanogo a profité de sa première sortie pour installer son premier Président Ourayo Koré René, ex-Secrétaire Général du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits (MIDD).

Intronisé à la tête du mouvement, Ourayo Koré s’est permis une brève présentation de sa structure qui regroupe les enseignants de toutes les catégories. Notamment du préscolaire, du primaire, du secondaire privé et public. Objectif: « soutenir la candidature d’Alpha Sanogo aux prochaines élections municipales et le porter à la tête de la mairie de Tiassalé ».

Pour ce faire, Ourayo Koré a remis à leur mentor Alpha Sanogo, deux registres où sont inscrits les noms des membres électeurs du MEVAS avec toutes les informations les concernant. Prenant la parole, Alpha Sanogo s’est dit honoré par cette marque de confiance et de soutien des enseignants de la commune.

« Je suis prêt à les accompagner dans leurs différents projets pour l’amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Car, pour avoir passé cinq bonnes années au ministère de l’Education nationale en tant que directeur des affaires financières, j’appréhende mieux les problèmes des enseignants », a confié l'émissaire politique du président Ouattara à Tiassalé. Attaché aux valeurs de travail bien fait, Alpha Sanogo n'a pas manqué d'exhorter les enseignants à redoubler d'efforts pour une école ivoirienne de qualité.

Bekanty N’ko www.Afrique-sur7.ci

Info: Balamine D.