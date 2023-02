Après la Cop 27, la Plateforme Ivoirienne pour le Climat (PIC) voit le jour

Réunies le Mardi 31 janvier 2023, plusieurs communautés, sous la houlette de JVE Côte d'Ivoire, ont décidé de lancer la Plateforme Ivoirienne pour le Climat en abrégée "PIC".

Cette initiative qui nait quelques mois après la COP27, vient répondre à une question de représentativité des communautés impactées par les conséquences des changements climatiques dans certaines instances. "On parle trop souvent au nom des personnes impactées, loin de leur réalité et on oublie de leur donner la parole. Cet espace sera le leur tant qu'elles seront les premières victimes de nos choix économiques", a expliqué Nahounou Daleba, responsable de la justice sociale à JVE Côte d'Ivoire.

Au nom des communautés, le chef du village de Lahou kpanda, une localité de la Cote d'Ivoire fortement impactée, a apprécié cette initiative qui est louable et qui a le mérite de placer les victimes au centre des débats. Quant aux communautés venues du Sud-ouest de la Côte d'Ivoire, zone où les multinationales Agro industrielle sont présentent et exercent une pression sur les terres agricoles, elles saluent cette initiative.

"Cette plateforme qui portera la question de la justice climatique à travers un accent sur les pertes et dommages en lien avec la crise climatique, sera axée sur le monde rural", a souligné la Directrice Exécutive de JVE, Larissa YAPO, dont la structure assurera le Secrétariat. La PIC qui a été ainsi lancée officiellement, a mobilisé des communautés venant d'Aboisso, de Daloa, de Grand-Lahou, de San-Pedro, de Grand- Bereby, et de Jacqueville (Taboth). Des Communautés de pêcheurs, des jeunes agriculteurs et agricultrices, des éleveurs étaient les acteurs clés de ce lancement.