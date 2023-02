Makosso veut affronter Claudy Siar ! Ce qui a tout provoqué

La récente sortie de Lolo Beauté sur la toile n'a pas échappé à Claudy Siar. Le célèbre animateur français a exprimé son ras-le-bol après que la copine de Tiesco Le Sultan a dévoilé ses parties intimes dans une vidéo sur Facebook. Le général Makosso Camille, frère ainé de Lolo Beauté, a commenté la réaction de l'homme de média.

Pourquoi Makosso Camille défie Claudy Siar à une émission

La vidéo a provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux. Lolo Beauté a choqué les internautes quand elle a montré ses parties intimes au cours d'un direct. Les critiques ont immédiatement fusé contre la petite amie du chanteur Tiesco Le Sultan.

Claudy Siar a également donné de la voix pour dénoncer l'attitude de Lolo Beauté. "Franchement !!!? C'est bon là !!! Ras-le-bol de ce voyeurisme et de cette culture de la Médiocrité Intellectuelle de l’avilissement de la dignité des femmes et plus particulièrement des femmes noires et de l’identité afro en général. Je ne me reconnais pas dans ce type de fausses valeurs avilissantes...pour l'espèce humaine", s'est plaint l'animateur de l'émission Couleurs Tropicales.

Toutefois, l'animateur a fait remarquer que Lolo Beauté a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie. Il a dénoncé les mauvais exemples et les valeurs transmis à la jeunesse africaine qui a tant besoin de repères.

À la suite de la sortie de Claudy Siar, le général Makosso Camille a apporté la réplique au leader de la "génération consciente". "Claudy Siar je suis touché par le niveau d’intelligence de cet homme que je rêve affronter dans une émission de feu sur le rôle des réseaux sociaux pour le développement de l’Afrique", a écrit le "père de la marmaille" sur son compte Facebook.

Pour l'instant, Claudy Siar n'a pas répondu aux propos du père de Kim Makosso. Par contre, la soeur cadette de Makosso