Côte d'Ivoire: Décès d' Ezamaforkor, le rappeur avait annoncé sa mort sur La 3

Le jeune rappeur ivoirien Ezamaforkor est décédé. Selon les informations qui nous parviennent, son corps sans vie, a été retrouvé tôt dans la matinée de ce mercredi 1er mars 2023 dans les rues de Koumassi.

Côte d'Ivoire: Le rappeur Ezamaforkor a déposé le micro

Une jeune tiktokeuse a confirmé l’information du décès du rappeur Ezamaforkor, avec une vidéo à l’appui. Elle affirme que c’est ce mercredi matin, lors de son passage à Koumassi, qu’elle est tombée sur la scène. En l’absence d’une ambulance, dit-elle, des policiers ont encerclé un corps couvert d’un drap blanc. Un corps qui est bien celui du jeune rappeur.

“Qui le connaît, Ezamafokor? Tout à l’heure, je suis passée là-bas, j’ai vu un drap sur lui, je soulève le drap, c’est le gars. Il a rendu l’âme aujourd’hui… je viens de voir son corps à Koumassi Eugène 1er“, a-t-elle soutenu. Une vidéo devenue virale sur la toile, suscitant de nombreux commentaires. Willy Dumbo a par ailleurs demandé aux internautes d’arrêter de partager la vidéo. ”Svp, ne partageons pas les images de son cadavre… n’en rajoutez pas plus à la douleur de ses parents…Pars en paix ezamaforkor“, a écrit l’humoriste.

Pour rappel, Ezamaforkor était de passage à l’émission PEOPL’EMIK diffusée sur La 3, il y a moins de deux semaines. Ce jour-là, le rappeur avait fait une annonce assez effrayante : '' je regardais un film Ibo (Nigérian) et j’ai reçu un appel inconnu d’une dame qui me dit que je serai son poulet de sacrifice, que je vais mourir et j’entendais des incantations à côté '', avait-il annoncé.