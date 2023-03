PSG : Achraf Hakimi mis en examen pour viol sur une femme de 24 ans

Le joueur du PSG, Achraf Hakimi, a été mis en examen vendredi par le parquet de Nanterre. Il est visé par une enquête après la déposition d'une femme de 24 ans affirmant avoir été violée le 25 février.

Une jeune femme déclare avoir été violée par Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi a été mis en examen pour viol, a-t-on appris ce vendredi. Le joueur du PSG fait l’objet d’une enquête, ouverte après la déposition d’une jeune femme le week-end dernier. Le 26 février, une jeune femme de 24 ans s’est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) où elle a affirmé aux policiers avoir été violée par Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain, âgé lui aussi de 24 ans. La victime présumée, domiciliée à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), avait indiqué ne pas souhaiter porter plainte, mais « faire une déclaration de viol ».

Après avoir pris connaissance de cette information, le PSG a fait bloc derrière son cadre et lui a affiché son soutien. « Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors. »

L’information de la mise en examen de l’international marocain, ce vendredi en fin de matinée, est tombée au moment même où il entrait sur la pelouse du camp des Loges pour s’entraîner avec le PSG, qui affronte Nantes samedi en Ligue 1.