Côte d’Ivoire-SILA 2023 : Ange N’Dapkri dévoile les grands axes

La 13e édition du SILA 2023 est prévue du 9 au 13 mai 2023 au Palais de la culture Bernard Dadié d’Abidjan-Treichville. Cette année, le Salon international du livre d’Abidjan est placée sous le thème central "Le livre dans tous ses états". Le commissaire général de l’événement, Ange Félix N’dapkri, a dévoilé les grandes innovations au cours d’un point de presse.

SILA 2023 : La RDC, pays à l’honneur

La 13e édition du Salon international du livre d’Abidjan, placée sous le parrrainage de Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat, se donne pour mission de mettre en exergue la vitalité de la chaine du livre en Côte d’Ivoire, ainsi que le dynamisme de l'édition africaine francophone, à fait savoir Ange Félix N’dapkri lors d’un échange avec la presse le vendredi 3 mars 2023.

Pour le SILA 2023, Suzanne Tanella Boni, écrivaine et philosophe ivoirienne, est à l’honneur. Le commissaire général du salon a expliqué que c’est un devoir de reconnaissance du talent littéraire, de la longévité de la carrière littéraire, la qualité de la production littéraire envers cette critique d’art née à Abidjan en 1954.

Après le Sénégal l’année dernière, les organisateurs du SILA ont également décidé de mettre à l'honneur la République démocratique du Congo. "La littérature congolaise d’expression française est riche et foisonnante, depuis plus de soixante ans d’existence, mais rares sont les auteurs congolais lus, reconnus, commentés dans les paysages culturels francophones en dehors de la RDC", a fait savoir Ange N’dapkri. Par ailleurs, le SILA 2023 mettra en lumière la région du Gontougo, située dans le nord-est de la Côte d’Ivoire.

Les Grands prix nationaux Bernard Dadié, le Prix Jeanne de Cavally pour la littérature enfantine, le Prix SILA de la relève et le Prix SILA de l’édition seront décernés cette année. Il est prévu des activités récréatives, notamment la grande dictée du Rotary Club, le Resto’ SILA, la Zone illustration, le SILA jeunesse et le SILA show case.

Rappelons que le Salon international du livre d’Abidjan se tient depuis 1999. Il est organisé par l’Association des éditeurs de Côte d’Ivoire (ASSEDI) avec pour but de promouvoir et développer l’industrie nationale de l’édition, du livre et de la lecture.