Décès de Sylla Moustapha en plein match : La réaction de la FIF

Sylla Moustapha, joueur évoluant au Racing club d'Abidjan (RCA) est décédé le dimanche 5 mars 2023. L'athlète s'était écroulé en plein match au stade Robert Champroux de Marcory. À la suite de ce drame, la Fédération ivoirienne de football (FIF), conduite par Idriss Diallo, a présenté ses condoléances à la famille du disparu.

Décès de Sylla Moustapha : La FIF appelle à prier pour l'âme du défunt

C'est à travers un communiqué officiel que Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, a annoncé le décès de Sylla Mouastapha. Le sociétaire du Racing club d'Abidjan (RCA) a perdu connaissance au cours d'une rencontre au stade Robert Champroux opposant son club à Sol FC pour le compte de la 20e journée de la Ligue 1. Ci-dessous la note du patron de la FIF :

Communiqué

Le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif ont le regret d'annoncer le décès du joueur SYLLA MOUSTAPHA, latéral gauche du Racing club d'Abidjan, le dimanche 5 mars 2023, après s'être effondré sur la pelouse du stade Robert Champroux, au cours du match de la 20e journée de la Ligue 1 LONACI opposant le Racing club d'Abidjan à SOL FC.

Transporté d'urgence dans un centre hospitalier, le joueur de 21 ans a malheureusement succombé à son malaise.

En ces moments de douleur et d’émotion, la FIF adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, aux dirigeants et aux joueurs du Racing club d'Abidjan, ainsi qu'à la famille du football ivoirien.

La FIF demande à tous de prier pour le repos de son âme.

Le Président