Liverpool 0-7 Manchester United: Salah, Nunez et la soirée de tous les records

Liverpool - Manchester United était le choc tant attendu en Premier League ce week-end et les coéquipiers de Mohamed Salah ont corrigé leurs voisins de MU à Anfield, dimanche.

Liverpool: Cody Gakpo, Nunez et Salah humilient Manchester United 7-0

Grâce à des doublés de Cody Gakpo, Darwin Nunez et Mohamed Salah, ainsi qu'une réalisation signée Roberto Firmino, Liverpool FC aura atomisé Manchester United ce dimanche, lors de cette 26ème journée de Premier League (7-0).

Festival de buts et spectacle assuré à Anfield, les hommes de Erik ten Hag, pourtant emmenés par Marcus Rashford et Casemiro, se sont pris une énorme claque !

Un succès pour l'histoire

Tout d'abord, les Mancuniens n'avaient plus perdu par sept buts d'écart depuis la saison... 1930-1931, à l'époque, c'était face à Aston Villa. De plus, Manchester United n'avait plus concédé sept buts dans un match depuis 1961 face à Sheffield Wednesday.

Parmi les autres statistiques incroyables, Liverpool n'avait pas vu trois joueurs de son équipe inscrire un doublé dans le même match depuis 1908 ! Et évidemment, c'est la plus large victoire de Liverpool face à Manchester United. Ce succès dépasse de 1895 où les Reds l'avaient emporté 7-1 !

L’international égyptien Mohamed Salah est un peu plus entré dans la légende en détrônant Robbie Fowler (127 buts) pour s’imposer comme le meilleur buteur de l’histoire du club anglais en Premier League ! Une sacrée performance pour le Pharaon, révélatrice de son importance dans la grande histoire des Reds.