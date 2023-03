Côte d'Ivoire : Décédé à 95 ans, qui était Abdoulaye Diallo ?

Abdoulaye Diallo, ancien maire de Djékanou et père de feu Sidy Diallo, n'est plus. Le patriarche, qui a été l'un des collaborateurs de Félix Houphouët-Boigny, est décédé le lundi 6 mars 2023.

Côte d'Ivoire : Le patriarche de Djékanou, Abdoulaye Diallo est décédé

Il a été l'un des proches collaborateurs de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Abdoulaye Diallo a occupé la fonction de chargé de mission du père de l'indépendance ivoirienne. À la tête de la commune de Djékanou en tant que maire pendant 33 années, le père de Sidy Diallo, défunt président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), a énormément apporté à cette localité du centre du pays.

Âgé de 95 ans, Abdoulaye Diallo a poussé son dernier soupir le lundi 6 mars 2023. Il a été membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). Le patriarche Diallo s'était également rapproché d'Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié;

En mai 2019, le président ivoirien avait rendu un hommage au fidèle compagnon d'Houphouët-Boigny à Djékanou. Alassane Ouattara avait salué son dévouement et sa loyauté envers la Côte d'Ivoire et plus particulièrement à l'égard de Djékanou. Pour l'occasion, le chef de l'État avait à ses côtés la Première dame Dominique Ouattara, l'ex-vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan et feu Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre.