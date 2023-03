Côte d'Ivoire: Ce que dit le rapport « Les femmes, l’Entreprise et le Droit 2023 »

La Côte d’Ivoire a atteint le score de 100 pour l’indicateur entrepreneuriat en interdisant la discrimination dans l’accès au crédit notamment en faveur des femmes.

Droit des femmes en Côte d’Ivoire: des "avancées notables", selon le Garde des sceaux

Selon le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, en raison des réformes entreprises en matière de droits de la femme, la Côte d’Ivoire a été retenue comme pays réformateur. Donc, il a invité au lancement du rapport « Les femmes, l’Entreprise et le Droit 2023 » de la Banque mondiale pour présenter les différentes réformes de son pays.

Le Garde des sceaux a présenté jeudi 02 mars 2023 lors d’un panel virtuel organisé par la Banque mondiale sur « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2023 » presentant les actions menées par la Côte d’Ivoire en matière de droits de la femme.

Selon lui, la Côte d’Ivoire a revisiter l’ensemble de son dispositif de textes visuels, entre autres, la loi sur le mariage qui a été réformée qui prévoit une égalité entre homme et femme dans la gestion des biens du mariage, la loi sur la filiation qui permet désormais d’établir un lien de filiation paternel d’un enfant naturel majeur, par la voie de l’acte de naissance, ce qui n’était pas possible auparavant, et la loi sur la succession qui a notablement aménagé la situation des femmes dans la mesure où le conjoint survivant participe à l’évolution successorale.

La loi n° 2021-894 du 21 décembre 2021 qui interdit les violences basées sur le genre (VBG), les violences domestiques et les violences sexuelles a été récemment adoptée.

La Constitution adoptée en 2016, en effet, instaure la IIIe République et prévoit des dispositions essentielles à savoir, l’article 4 qui précise que tous les Ivoiriens, naissent libres et égaux en droit, et interdit toutes discriminations basées sur le sexe.

Il s’agit également de l’article 36 qui dispose que l’État œuvre pour la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentativité dans les assemblées y compris l’article 37, qui stipule que l’État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi, encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’ au niveau des entreprises.

Le rapport « Les femmes, l’Entreprise et le Droit 2023 » passe au crible les lois et règlements de 190 pays au regard de huit domaines qui influent sur la participation des femmes à la vie économique, mobilité, travail, rémunération, mariage, parentalité, entrepreneuriat, actifs et retraite.