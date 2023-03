Côte d’Ivoire - RHDP: OD met les délégués extérieurs Afrique-Asie en ordre de bataille

Le Secrétariat National Adjoint du RHDP, chargé des Militants de de l’Extérieur zone Afrique - Asie, dirigé par Mme Salimata Dembelé-Diarra, a organisé, mardi 7 mars 2023 à Yamoussoukro, un séminaire d’orientation à l’attention des délégués extérieurs de la zone Afrique – Asie. L’occasion a été bonne pour le Secrétaire national en charge des militants de l’Extérieur du Rhdp, Ouattara Dramane dit OD, de rappeler sa vision politique à ces différents ‘’lieutenants’’ du parti au pouvoir.

RHDP: Ouattara Dramane (OD) instruit les délégués extérieurs Zone Afrique-Asie sur la nouvelle vision du parti

Moins d’une semaine après son séjour fructueux en France, qui lui a permis de présenter la nouvelle structuration et le programme des activités du Secrétariat National chargé des militants RHDP de l’Extérieur, OUATTARA Dramane dit OD a convoqué, mardi à Yamoussoukro, l’ensemble des délégués extérieurs de la Zone Afrique-Asie en vue de procéder, ensemble, à l’évaluation et à la réorganisation de leurs délégations.

L’objectif étant de permettre au RHDP d’être la première force politique dans ces zones et par la même occasion d’avoir un suffrage électoral conséquent lors des prochaines joutes présidentielles. Selon les statistiques, la diaspora ivoirienne comptait 97000 électeurs sur un total de 7,3 millions d'électeurs à l'échelon national en 2020. C’est donc pour améliorer ce chiffre dû aux nombreux dysfonctionnements tant organisationnels que structurelles auxquelles les instances du parti font face à l’extérieur, que la Direction du RHDP, à travers le Secrétariat National en charge des Militants de l’Extérieur (SNME), a initié plusieurs consultations et rencontres.

« Chez moi, la réflexion précède l’action. Avant de mettre en mission des hommes et des femmes, il faut clairement les informer sur l’objectif (…) En Afrique, vous avez constaté, malgré tout ce qui s’est passé, les militants et les responsables que vous êtes, vous êtes restés disciplinés alors qu’en Europe et particulièrement, en France, il y a eu pas mal de dérapages sur l’utilisation de cet outil qui est le téléphone portable à travers les différents réseaux sociaux (…)

Donc, ce séminaire que nous organisons aujourd’hui, vient à la suite des deux séminaires organisés en Europe. Il était important que nous pussions nous voir, nous connaître et ensuite, que nous puissions avoir le même niveau d’informations sur la structuration du parti et avoir la bonne compréhension sur la vision que nous avons au niveau du Secrétariat national», a indiqué d’emblée Ouattara Dramane dit OD.

Venus de partout, les délégués extérieurs du parti, n’ont pas manqué de saluer la tenue d'un tel séminaire et ont fait des recommandations. « Nous sommes là pour écouter nos patrons, le SNME et la SNAME parce qu’il y a de nouvelles lignes de conduite à adopter pour atteindre certains objectifs. Nous sommes (…) là pour écouter et pouvoir mettre en pratique tout ce qui va nous être donné ici comme consignes», a promis Mathias Kouassi, délégué du Sénégal qui a effectué le déplacement de Yamoussoukro.

Nommé fin février 2022 en qualité de Secrétaire National du RHDP chargé des Militants de l’Extérieur, dans le cadre de la restructuration du parti, voulue par son président Alassane Ouattara, OD a fini, grâce à ses différentes rencontres avec les militants, par convaincre et rassurer de son abnégation, sa fougue, sa rage de tout mettre en œuvre pour raviver la flamme militante au sein de la diaspora.