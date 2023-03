Journée des Droits de la Femme: Patricia Yao révèle le sens de l’édition de cette année

La députée-maire de Guitry, dans la région du Lôh-Djiboua, l’honorable Patricia Yao, par ailleurs vice-présidente de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, suit de très près la célébration, ce 8 mars 2023, de la Journée Internationale des Droits de la Femme, dont elle vient d’ailleurs de dévoiler le sens du thème retenu pour l’édition de cette année.

Patricia Yao décortique le thème retenu pour l’édition 2023 de la Journée Internationale des Droits de la Femme

A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, la vice-présidente de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, l’honorable Patricia Yao s’est réjouie du choix du thème de l’édition de cette année qui cadre avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara.

« Instaurée par les Nations Unies depuis 1977, la Journée Internationale des Droits de la Femme est célébrée tous les 8 mars, par le monde entier. Pour cette année 2023, le thème retenu est : «Pour un monde digital inclusif : Innovation et Technologies pour l'égalité des sexes ». Ce thème a pour objectif d’inciter les femmes à une utilisation de la technologie et du digital afin de faire avancer leurs activités et développer leurs compétences numériques, pour une Côte d’Ivoire prospère comme le souhaite tant, le Président Alassane Ouattara », a déclaré Patricia Yao, également Directrice de cabinet de la Première dame de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara.

Selon les Nations Unies, d’ici 2050, 75% des emplois seront liés aux domaines scientifiques et technologiques. Pourtant, aujourd'hui, les femmes n'occupent que 22 % des postes en intelligence artificielle, pour ne citer qu'un exemple. L'intégration des femmes dans les domaines technologiques se traduit par des solutions plus créatives et offre un plus grand potentiel d'innovations qui répondent aux besoins des femmes et favorisent l'égalité des sexes.

Leur manque d'inclusion, en revanche, s'accompagne de coûts énormes. Cette édition 2023 de la Journée internationale des femmes se déroule sous le thème de l’innovation et des technologies pour l’égalité des sexes: pour un monde digital inclusif. Un thème qui permet de saluer et de célébrer les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique.

La célébration explore l'impact de l'écart numérique entre les sexes sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales, et permet de mettre également en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre la violence sexiste en ligne, facilitée par les TIC.