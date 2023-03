Côte d’Ivoire: La caravane de la sécurité routière se déploie sur l'axe Yamoussoukro-Daloa

La caravane de sensibilisation du ministère des transports dans le cadre de la semaine de la sécurité routière était sur l'axe Yamoussoukro-Daloa le mardi 7 et mercredi 8 mars 2023, le second axe accidentogène après l'axe Abidjan-Adzopé, lui, parcouru le lundi 6 mars 2023, premier jour de la tournée.

Côte d’Ivoire : Après Adzopé, la caravane de la sécurité routière sur l'axe Yamoussoukro-Daloa

Pour cette deuxième semaine de la sécurité routière, les messages ont porté sur le port de la ceinture de sécurité, le respect des feux tricolores et des marquages au sol, l'état mécanique des véhicules, le port du casque pour les engins à 02 et 03 roues, la vitesse excessive, l’alcool et le téléphone au volant ect. Des détails qui pourraient faire perdre des points sur le permis de conduire.

Outre le déploiement de la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière sur toute l’étendue du territoire national à travers le corps préfectoral et les directions régionales et départementales du Ministère des Transports, le Ministre Amadou Koné a initié une caravane dite de sensibilisation. Elle est pilotée par M. Étienne Kouakou, Conseiller Technique du Ministre des Transports chargé de la coordination des actions de sécurité routière.

Pendant cette période de la semaine de sécurité routière ( du 3 au 10 mars), la caravane marquera une escale dans les principales villes du pays et sur les axes accidentogènes identifiés dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière, notamment les axes (i)Abidjan – Adzopé, (ii) Abidjan –Yamoussoukro – Bouaflé – Daloa et (iii) Yamoussoukro-Korhogo-Ferkessédougou-Ouangolodougou pour une apothéose à Bouaké le vendredi 10 mars 2023.

Etape de Yamoussoukro

Mardi 7 mars 2023. Rassemblés dans la salle de réunion du Haut conseil du patronat des entreprises du transport, les transporteurs et chauffeurs de Yamoussoukro ont été informés et sensibilisés par les émissaires du ministre Amadou Koné sur les bons comportements à avoir au volant, notamment, le respect du code de la route. Pour non seulement protéger sa vie, son job mais protéger la vie des passagers et des usagers de la route, tels les piétons.

Le Directeur de la Police Spéciale de la Sécurité Routière, le commissaire divisionnaire Touré Abdul Kader est, pour sa part, revenu sur les sanctions concernant les infractions graves et celles liées au Permis à points. Il a enfin insisté sur des gestes simples mais utiles tels, les feux de signalisation et triangle en cas de stationnement. « Nous luttons contre les phares fantaisistes sur les véhicules et qui éblouissent et gênent au croisement, l’alcool et le téléphone au volant ect », a-t-il annoncé.

Les préoccupations des transporteurs

Si les transporteurs de la capitale politique ivoirienne ont compris le message du gouvernement et adhérent à la caravane de sensibilisation initiée par le ministre Amadou Koné, ils n’ont pas manqué de revenir sur ce qu’ils appellent être un frein à l’exercice de leur profession. Pour eux, le gouvernement devrait réduire le nombre de postes de contrôles et être indulgent surtout concernant la nouvelle mesure de remorquage illégal.

« Nous allons débattre de toutes ces questions au cours des États généraux du transport très prochainement », a répondu Étienne Kouakou, le conseiller Technique du ministre Amadou Koné. Avant les transporteurs, la délégation du ministère des transports a échangé avec les guides religieux, les élèves du collège moderne 2 et les étudiants de l’ISCAE ( institut supérieur de Commerce, Administration et Entreprise). Avant de quitter Yamoussoukro, elle a animé une émission sur la sécurité routière à la radio communale « la voix des lacs ».

Etape de Daloa, dans le haut Sassandra, la cité des Antilopes

Présente dans la cité des Antilopes, la délégation du ministère a présenté les motifs de sa visite au préfet de la région du Haut Sassandra le mercredi 8 mars 2023. Au nom du préfet, le Secrétaire général 2, Gbehi Kepo Emmanuel a salué l’initiative du ministre Amadou Koné et exprimé toute la disponibilité du corps préfectoral à accompagner la mission.

« Les gens sont heureux d’avoir des belles routes sur l’axes Yamoussoukro-Duekoué en passant par Bouaflé et Daloa, que certains s’adonnent à de la vitesse qui malheureusement tue. Il faut recadrer tout le monde au respect du code de la route » a relevé le Représentant du préfet. Le sous-préfet de Zahibo a été instruit pour accompagner la délégation afin de donner un cachet institutionnel à la mission à Daloa.

La délégation au Lycée 2 de Daloa , au Haut conseil des transporteurs et à la radio Daloa

En plus de sensibiliser les élèves, la caravane a échangé avec le corps enseignant et le personnel d’encadrement du lycée 2 de Daloa. Occasion pour M. Étienne Kouakou et son équipe de les inviter à être les relais auprès des élèves mais également des autres collègues enseignants de Daloa. Il a même suggéré la création d’un club de sécurité routière au sein du lycée à l’instar des clubs d’Anglais ou de Mathématiques dans les établissements secondaires.

La délégation a ensuite échangé avec les responsables des chauffeurs et transporteurs de Daloa, Issia, Saioua et Zoukougbeu ( région du Haut Sassandra ) au siège régional du Haut conseil du patronat des entreprises du transport en présence du directeur du Haut conseil Diaby Ibrahima et de son délégué régional. Avant de quitter Daloa, la délégation du ministère des transports a marqué une escale à la radio Daloa où le message du ministre Amadou Koné a été à nouveau amplifié.