Côte d'Ivoire: Les populations d'Adzopé sensibilisées sur la sécurité routière

Pour cette 2è édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, c’est un arsenal du ministère des transports qui se déploiera du 6 au 10 mars 2023 dans les localités de Adzopé, Yamoussoukro, Bouaké, Daloa et Korhogo dans le cadre d'une caravane de sensibilisation au respect de toutes les règles en matière de transport et de circulation routière . Y prennent part, le cabinet, le Coordonnateur des actions de la sécurité routière, la direction générale du transport terrestre et de la Circulation ( DGTTC), l’office de la sécurité routière ( OSER), la direction de communication et relations publiques, la Police spéciale de sécurité routière ( PSSR), QUIPUX Afrique, la Gendarmerie Nationale et la Police nationale ; au total une cinquantaine de personnes accompagnée d’une dizaine de médias.

Sécurité routière-2è semaine: Une caravane de sensibilisation lancée à Adzopé (Amadou Koné)

La caravane de sensibilisation initiée par le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné, a été lancée officiellement ce lundi 6 mars 2023 à Adzopé en présence du préfet de la région de la Mé Simplice Zro Gueu.

Pour cette première étape, la forte délégation du ministère des transports conduite par le conseiller Technique et Coordonnateur des actions de la sécurité routière , Étienne Kouakou a échangé avec les acteurs du transport, les élèves et a participé à une émission radio.

« En réalité, ce n’est pas la route qui tue. Ce sont des hommes qui tuent d’autres hommes par leur incivisme, méconnaissance du code de la route et autres irresponsabilités. Voilà pourquoi le gouvernement a pris le taureau par les cornes en adoptant le 7 juillet 2021 la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière et l’institution de la semaine de sécurité routière du 3 au 10 de chaque mois. C’est également dans cette même veine qu’une caravane de sensibilisation a été organisée et dont Adzopé accueille la première étape. C’est donc heureux que nous recevons la délégation du ministère venue d’Abidjan », a introduit le préfet de région, Simplice Zro Gueu.

A sa suite, le conseiller Technique du ministre Amadou Koné, chargé des actions de la sécurité routière, Étienne Kouakou a présenté la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité avec ses différentes mesures telles, le permis à points et la semaine de la sécurité routière.

Le comité local de sécurité routière ( CLSR) de la Mé, installé et mis en mission

Reprenant la parole, le Préfet a présenté les membres du comité régional de la sécurité routière ( CRSR) de la Mé en rapport avec la création du comité de pilotage de la stratégie de sécurité routière ( CPSSR) et les comités locaux de sécurité routière ( CLSR). Il leur a distribué tous les Arrêtés afférents avant de les mettre en mission.

Placés sous l’autorité et la présidence des préfets de régions ou de départements, les comités locaux de sécurité routière ont pour missions entre autres, de faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, de réaliser des campagnes de sensibilisation à l’endroit des populations. Ils sont composés des représentants de toutes les administrations, collectivités territoriales et des Ministères concernés.

Transporteurs, élèves et populations sensibilisés

Après la préfecture, la caravane du ministère des transports s’est rendue à la gare routière de Adzopé à la rencontre des transporteurs, puis au Lycée 2 afin de sensibiliser sur le comportement du piéton dans l’environnement routier et surtout les usagers des 2 et 3 roues. Avant de quitter Adzopé, la caravane de sensibilisation a fait escale à la radio Cayat pour un écho encore plus large de la semaine de la sécurité routière.

En gros, l’objectif de la semaine de sécurité routière et de cette caravane de sensibilisation est de sensibiliser les usagers à plus de civisme, à travers le changement de comportement sur les routes, au respect du code de la route, à disposer de tous les documents de transport et à entretenir leurs véhicules. Après Adzopé, la caravane est attendue, mardi 7 mars 2023 à Yamoussoukro, Daloa, Bouaké et Korhogo ; des axes jugés accidentogènes.

Barrage intelligent à Yakassé-Mé

En marge du lancement de la caravane de sensibilisation, la caravane du ministère des transports a marqué plusieurs arrêts aux postes tenus par la gendarmerie sur l’axe Abidjan-Adzopé. Au barrage intelligent installé à Yakasse-Me, la caravane a pu constater l’effectivité du volet technologique de la semaine de la sécurité routière tel qu’annoncé par le ministre Amadou Koné lors du lancement à Yamoussoukro le 2 mars dernier de la 2e édition de la Semaine de la sécurité routière.

« Comme vous le constatez, nous sommes à un barrage intelligent avec des appareils Ntic, un véhicule et un dispositif de Gendarmes qui permettent de déceler certaines infractions mais également de recouvrer des arriérés d’amendes que certaines personnes auraient pu avoir dans le cadre de la vidéo-verbalisation à Abidjan », a fait savoir le colonel Kouakou Koffi Serge de la Brigade d’Adzopé.