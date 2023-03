Côte d’Ivoire: MTN forme 140 femmes à l’ alphabétisation numérique

Environ 140 femmes rurales sauront dorénavant lire, écrire et calculer via des smartphones. L’initiative est de la Fondation MTN Côte d'Ivoire qui, par cette formation, entend ouvrir beaucoup de perspectives et renforcer l’autonomisation des femmes en raison de son impact économique.

Projet TechnoAgri Women: MTN Côte d’Ivoire investit 55 mllions de FCFA dans l'autonomisation des femmes

Dans l’élan de solidarité qu’accorde MTN CI aux femmes, l’entreprise a offert une formation sur l’alphabétisation numérique, dans le cadre du projet « Techno Agri Women », dont le lancement officiel s’est tenu ce mercredi 01er mars 2023 à Soubré en présence des autorités de la localité.

Ce projet avec un coût d’investissement de 55 millions de FCFA, vise à autonomiser les femmes du monde rural à travers un accompagnement des coopératives agricoles à travers un don d’équipements et matériels agricoles et la mise en place d’un système de crédit intrants afin de développer les capacités productives et les activités commerciales des femmes rurales.

Ainsi, MTN CI, conscient du fort potentiel des femmes en tant qu’acteur de changement, continue d’affirmer son engagement pour l’autonomisation des femmes rurales à travers la deuxième phase de son projet TechnoAgri Women. Pour ce faire, MTN CI en partenariat avec l’ONG GA-TIC déploie pour le bénéficie des femmes rurales, un programme d’alphabétisation fonctionnelle à travers le téléphone pour l’atteinte des objectifs de développement durable.

Cette formation d’alphabétisation a pour objectif de former une centaine de femmes rurales dont 50 femmes à Soubré et 50 femmes à Boundiali afin qu’elles soient capables de lire, écrire, d’utiliser les TIC et faire des opérations simples pour avoir des revenus financiers plus améliorés. A cet effet, MTN Côte d’Ivoire a offert des smartphones et des kits scolaires aux femmes pour faciliter leur formation.

Présente à cette cérémonie de lancement, Mme Naminsita Bakayoko, représentant le DG de MTN CI a exhorté les femmes à profiter de cette opportunité : « C’est une fierté pour nous d’avoir contribué à votre formation sur l’outil numérique afin de vous rendre plus indépendante et autonome dans votre activité. Je vous exhorte donc à profiter de ces formations et d’être régulières aux cours. », a-t-elle indiqué.

Rappelons que cette formation se tiendra également à Gagnoa dans le cadre d’un autre projet « Roll out » qui encourage les femmes à exceller dans la production du riz.