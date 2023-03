Côte d'Ivoire : Mamadou Touré remet son rapport en faveur des jeunes à Patrick Achi

Le rapport des consultations nationales de la jeunesse a été officiellement remis au Premier Ministre Patrick Achi, par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, le jeudi 09 mars 2023 à la Primature à Abidjan-Plateau.

2023, année de la jeunesse : Le rapport des consultations nationales de la jeunesse officiellement remis au Premier ministre Patrick Achi

Résultat des consultations entre le gouvernement et les jeunes de tous horizons, tenues du 30 janvier au 02 février 2023 à Abidjan, ce rapport est un document de référence pour toutes les actions qui seront menées cette année au profit des jeunes.

''Ce document est sous sa forme achevée et sera présenté au Président de la République pour validation en vue de sa mise en œuvre tout au long de l'année. Nous allons appeler PJ Gouv 1, comme le Psgouv 1, la première phase de mise en œuvre du Programme des Jeunes (PJ Gouv 1) en 2023. C'est un programme majeur initié par l'État de Côte d'Ivoire. 260 milliards de FCFA sont disponibles pour le démarrage du PJ Gouv 1", a annoncé le Chef du gouvernement.

Patrick Achi a assuré que le gouvernement jouera sa part, non sans inviter la jeunesse à jouer la sienne ''pour atteindre les objectifs fixés par le Président de la République Alassane Ouattara''.

Il s'est félicité qu'à travers ce rapport d'une richesse inimaginable, ''toute la jeunesse ivoirienne se soit sentie concernée par cet appel du Président de la République''.

''Le premier acte pour montrer que 2023 est l'année de la jeunesse, c'était l'écoute, donner la parole à ces jeunes. Le rôle de l'État est d'identifier les talents chez les jeunes et de les promouvoir. Il faut offrir aux jeunes l'opportunité de mener des activités saines, en mettant à disposition des infrastructures et des hommes. Ensemble, nous devons partager cette foi dans notre pays et le succès sera au rendez-vous pour nous-mêmes et nos familles respectives'', a-t-il déclaré.

Patrick Achi a souligné qu'en plus de la connaissance, de la formation et de l'éducation, il faut de l'effort, du patriotisme, de l'engagement citoyen, etc. chez les jeunes pour faire d'eux des gagneurs.

Le président du Conseil national des Jeunes de Côte d'Ivoire, Ibrahima Diabaté, a rassuré que la jeunesse jouera sa part pour bâtir une Côte d'Ivoire encore plus solidaire.

Ce rapport comprend quatre axes principaux, notamment le Renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale des jeunes; l'Accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat; l'Amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes; et l'Accélération des réformes stratégiques en faveur de la promotion accrue de l'emploi des jeunes.

Ce sont 307 organisations et faîtières de jeunesse issues de tous secteurs qui ont fait des propositions relativement à l'année 2023 de la jeunesse décrétée par le Président de la République, en vue d'enrichir le document gouvernemental en cours d'élaboration.

