Adjamé : 2 usines clandestines de produits cosmétiques découvertes

Les éléments de la direction de la police économique et financière ont découvert deux unités clandestines de fabrication de produits cosmétiques à Adjamé, apprend-on de sources policières. Tout est parti d’une plainte d’un individu pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Adjamé : La police économique arrêtent deux gérants d’unités de production

Nous apprenons auprès de la Direction générale de la police nationale (DGPN) que deux individus possédant des unités de fabrication de produits cosmétiques ont été interpellés par des agents de la police économique et financière. En effet, les nommés FM et SS exerçaient sans autorisation.

Le sieur DA avait porté plainte auprès des autorités compétentes pour contrefaçon et concurrence déloyale. C’est d’ailleurs ce qui a conduit les agents de la Direction de la police économique et financière à se rendre à Adjamé pour en savoir davantage sur cette affaire.

Les unités de production ne respectaient pas les normes hygiéniques et étaient susceptibles de porter atteinte à la santé publique. FM et SS volaient le décret N• 2016-1152 du 28 décembre 2016 rendant certaines normes d’application obligatoire. Ils s’exposaient ainsi aux sanctions administratives et pécuniaires prévues par ledit décret. Lesquelles sanctions sont prononcées et appliquées par le Ministère de l’Industrie.