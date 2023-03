Côte d’Ivoire : Ferké, Ouangolo et Korhogo accueillent la caravane de sécurité routière

Après Adzopé, Yamoussoukro et Daloa, la caravane de sensibilisation des usagers de la route dans le cadre de la semaine de la sécurité routière initiée par le ministère des transports était le jeudi 9 mars 2023 dans les localités de Ferkessédougou, Ouangolodougou et Korhogo au nord du pays. Comme partout où elle est passée, la délégation du ministère des transports conduite par Étienne Kouakou, Conseiller Technique chargé de la coordination des actions de la sécurité routière, a rappelé les gestes simples et utiles à adopter par tout conducteur pour éviter les accidents parfois mortels.

Côte d’Ivoire : La caravane de la sécurité routière s'installe à Ferké, Ouangolo et Korhogo

A Ferkessédougou, Première ville de ce troisième axe accidentogène identifié et visitée ce jeudi, les émissaires du ministre Amadou Koné ont fait les Civilités au préfet de région représenté pour la circonstance par le secrétaire général de préfecture avant d’aller à l’assaut des élèves de l’école Charles Lwanga.

Là, il s’agit pour l’équipe du ministère des transports d’exhorter les jeunes et à travers eux les piétons et conducteurs de 2 et 3 roues au respect du code de la route et au port du casque.

Après Ferkessédougou, la délégation a mis le cap sur Ouangolo ville frontalière avec le Burkina Faso au nord du pays.

Cette fois, les échanges ont eu lieu essentiellement avec les transporteurs de poids lourds. La délégation en a profité pour visiter le parc des camions poids lourds.

Enfin à Korhogo, dernière étape du jour, l’équipe du ministère des transports a échangé avec les transporteurs dans leur généralité et les différents corps de la Police représentés à Korhogo.

Les émissaires du ministre Amadou Koné sont attendus ce vendredi 10 mars 2023 à Bouaké pour l’apothéose de la caravane débutée le lundi 6 mars 2023 à Adzopé.

Nous y reviendrons.