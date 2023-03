Agboville: Dr Koffi Aka Charles demande aux jeunes de s’approprier la vision de Ouattara

Le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Koffi Aka Charles a expliqué, le samedi 11 mars 2023, la vision du président Alassane Ouattara, à Loviguié 2.

2023- Année de la jeunesse : Dr Koffi Aka Charles explique la pensée du président Ouattara aux jeunes de Loviguié 2

Loviguié 2, localité située à plus de 20 kilomètres d’Agboville a connu une ambiance particulière à l’occasion de l’investiture du président des jeunes et de son bureau.

« Être président des jeunes, aujourd’hui, est une grande responsabilité. Et, être président des jeunes d’un village de la sous-préfecture de Loviguié doit être une grande responsabilité. Quand les lampions vont s’éteindre après la fête, il faut que le président nous démontre que les jeunes de Loviguié n’ont pas eu tort de le choisir comme leur président. Que pendant votre mandat, nous sentions un impact de votre leadership. Vous avez le devoir de ramener la jeunesse sur le chemin de la responsabilité et du civisme », a indiqué Dr Aka Koffi Charles, patron de la cérémonie.

Le proche collaborateur du président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, le ministre Dimba N’Gou Pierre, a saisi l’occasion pour demander aux jeunes de s’approprier la vision du président Alassane Ouattara de dédier l’année 2023 : Année de la jeunesse.

« C’est vrai que tout le monde chante que le président a dit que 2023 est l’année de la jeunesse. Mais, il faut aller lire plus loin, de façon plus approfondie, la pensée du président de la République, Son excellence monsieur Alassane Ouattara. Le président sait que l’avenir de notre pays repose sur la jeunesse. Et, il ne peut en être autrement (…)

"2023 doit être le départ d’une prise de conscience de la jeunesse de Loviguié"

Le président de la République en décrétant 2023, l’année de la jeunesse, ne dit pas que c’est 2023 seulement qui doit être l’année de la jeunesse mais 2023 doit être le départ d’une prise de conscience de la jeunesse de Côte d’Ivoire. Donc, 2023 doit être le départ d’une prise de conscience de la jeunesse de Loviguié », a insisté le secrétaire départemental du RHDP Agboville sous-préfecture.

Et, au président des cadres du canton Abêvè d’ajouter : « Loviguié est le chef-lieu de notre sous-préfecture. Loviguié a toujours été la locomotive de notre canton. Loviguié doit être toujours l’exemple, qui doit tirer les autres villages vers le haut. Et, la jeunesse que vous incarnez, aujourd’hui, vous devez en être conscients pour que la sous-préfecture puisse se développer ».

Poursuivant, Dr Aka Koffi Charles a invité les jeunes à l’union et au vivre ensemble afin de préserver les nombreux acquis de développement.

« Chers jeunes de Loviguié, l’avenir doit vous appartenir et l’avenir, c’est vous parce que, demain, c’est vous. Vous devez respect à l’autorité administrative, à la chefferie et aux ainées. Vous êtes un maillon, un outil de développement du village. C’est pourquoi, vous devez cultiver l’unité, l’amour, la fraternité et la cohésion sociale dans votre village, dans le département d’Agboville et dans toute la région de l’Agnéby-Tiassa », a-t-il exhorté.

Présidée par le sous-préfet de Loviguié, Josette Ya N'Gattia Brou, la cérémonie d’investiture du président Éhinon Kouaho Éli et son bureau, était coparrainée par Doffou Hilaire et Franck Hervé Akaffou.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.