Côte d'Ivoire : Après Bédié, Awassa Abdul menace Odette Lorougnon

Awassa Abdul et des membres de l'Association de la jeunesse ivoirienne (AJI) ont débarqué au domicile d'Odette Lorougnon pour leur exprimer leur mécontentement à la suite de son récent discours sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Il a demandé à l'opposante ivoirienne de ne plus s'attaquer à Alassane Ouattara;

Côte d'Ivoire : Awassa Abdul met Odette Lorougnon en garde

Au cours d'un meeting le samedi 11 mars 2023 à Tinga Okoukro, Odette Lorougnon, cadre du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), était revenue sur l'affaire des 49 soldats interpellés au Mali. "Ouattara a pleuré partout pour qu'on libère ses mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison", a martelé la proche de Laurent Gbagbo.

Ces propos ont visiblement irrité Awassa Abdul. En effet, le président de l'Association de la jeunesse ivoirienne et certains de ses camarades se sont rendus au domicile d'Odette Lorougnon pour lui dire les vérités.

"Nous sommes ici à la résidence d'Odette Lorougnon. Nous sommes venus poliment et tranquillement, gentiment notre maman Odette Lorougnon. Parce que pour nous, c'est une maman, il était important pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire, de l'interpeller sur ses dires et son discours de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara", a déclaré Awassa Abdul.

Quand Awassa Abdul menaçait Bédié

Et le patron de l'AJI d'ajouter : "Nous sommes à sa résidence pour venir dire à Odette Lorougnon de respecter les institutions de la République de Côte d'Ivoire, de respecter ceux qu'elle-même appelle mercenaires, parce que ce sont eux qui sécurisent la Côte d'Ivoire, ce sont eux qui permettent qu'elle puisse vivre en paix et à l'aise ou qui lui donnent le droit d'aller en tournée et de s'attaquer à la Côte d'Ivoire et au président Alassane Ouattara."

En clair, le sieur Awassa était allé signifier à Odette Lorougnon de ne plus "s'attaquer au président Alassane Ouattara". "Nous sommes venus lui dire qu'elle peut tout se permettre dans ce beau pays la Côte d'Ivoire, s'attaquer au président Alassane Ouattara, nous n'allons jamais permettre. Étant donné qu'elle est une mère, nous sommes venus à sa résidence. Hier, nous sommes passés, nous avons demandé une audience", a-t-il précisé.

Il faut rappeler qu'en 2019, Awassa Abdul et ses compagnons s'étaient illustrés en déversant un liquide assimilé à du sang au domicile d'Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. "Ce que nous avons versé, ce n’était pas du sang. C’est du “Bissap“ mélangé à de la peinture", avait-il expliqué après l'indignation qu'a suscitée son acte.