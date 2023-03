Sanction de la HACA contre « Lolo Beauté »: Me René Bourgoin explique la difficulté

Le Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Réné Bourgoin a reçu, mercredi 15 mars 2023, les journalistes et communicateurs membres de l’ONG « Confrères Journalistes », au siège de l’institution, dans le cadre d’une visite-découverte de la structure de régulation de la communication audiovisuelle en Côte d’Ivoire. Il a saisi l’occasion pour présenter les missions et obligations de la HACA.

Régulation de l’espace audiovisuel - Réné Bourgoin rassure : « Nous veillons sans état d’âme à la régulation de l’espace audiovisuel ivoirien »

Les populations, particulièrement les jeunes, sont grandement influencées par les médias audiovisuels notamment la télé mais plus fortement, ces dernières années, par les réseaux sociaux. La régulation de cet espace qui influence notre culture, notre savoir et savoir-être, s’avère capitale voire primordiale. C’est là tout le sens de l’existence de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), qui reste cependant, très peu connue.

Evoquant le fonctionnement de son institution, le président de la HACA, Réné Bourgoin, s’est voulu rassurant: « nous veillons sans état d’âme à la régulation de l’espace audiovisuel ivoirien. Il est évident que nous ne pouvons pas avoir la connaissance de tous les manquements possibles. C’est pour cela que le rôle de la population est primordial. Nous pouvons être saisis par tous les moyens », a affirmé Réné Bourgoin. C’était le mercredi 15 mars, lors d’une visite découverte de l’autorité de régulation par des journalistes membres de l’Ong Confrères Journalistes.

Cette activité placée sous le thème : « les Missions, actions et obligations de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, à la lumière de la loi », a donné l’opportunité au président de la HACA, René Bourgouin, entouré de ses collaborateurs, d’insister sur les missions de la structure qu’il dirige dont la principale est de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le cadre de la loi. Selon lui, la loi fait obligation à la HACA de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle, un principe à valeur constitutionnelle.

Se réjouissant de cette initiative tout en saluant la présence des journalistes, Maitre Bourgoin s’est adressé à la population en ses termes : « Nous sommes là pour préserver la liberté de la télévision. Si quelqu’un veut regarder un film adulte, il a le droit. C’est à nous de faire que cela ne gêne pas les autres téléspectateurs. L’Etat a donc prévu des barrières tels que les programmes cryptés, les chaînes payantes, un code parental et aussi une heure de diffusion ».

Avant lui, Docteur Karim Wally, Journaliste et membre de l’Ong, représentant Traoré Moussa, président de l’ONG, a exprimé ses chaleureux remerciements au président de la HACA pour cette opportunité. « Je voudrais dire mes chaleureux remerciements à notre aîné, le Président René Bourgoin, pour avoir accepté de nous recevoir dans ses locaux pour nous parler de l'institution qu'il dirige. On entend parler de la HACA généralement lorsqu'il y a attribution de fréquences radio et télé. Mais depuis quelques mois, quelques affaires médiatiques ont mis la HACA sur orbite. On se pose des questions. Comment fonctionne cette prestigieuse institution ? Comment gère-t-elle ces scandales médiatiques ? », a-t-il déclaré.

Précisons que cette journée a débuté par une visite des locaux conduite par Mme Ouleon Tanguy Epse Kangha, Conseiller technique en charge des études et de la prospective. Une tournée dans les locaux a permis aux visiteurs de découvrir le service monitoring, la salle technique où se trouve le serveur principal, le dispositif de contrôle avec plusieurs écrans et les bureaux administratifs. Sur la question de la régulation des médias sociaux, la HACA prévoit d'organiser une table ronde avec les influenceurs, blogueurs et activistes.

Il s'agira pour le premier responsable de l’institution de les sensibiliser afin de les amener à signer une charte de bonnes pratiques. Concernant le cas de la blogueuse « Lolo Beauté » qui a été officiellement bloquée des réseaux sociaux comme l’avait annoncé la HACA, et dont le compte continue à émettre, Me René Bourgoin a déploré le fait « qu’il n’y ait pas de possibilité d’imposer une sanction s’il n’y a pas de coopération des plateformes (Facebook, WhatsApp, TikTok) ».

A cet effet, langue a été prise avec les différentes plateformes afin de créer un cadre de collaboration pour une meilleure régulation des médias visuels dans le pays. Selon son président, la HACA réagit entre 3 ou 4 jours en moyenne en cas de manquement. Pour finir, retenons qu’à l’exception du président, les autres fonctions à la HACA ne sont pas permanentes. La structure comporte 5 directions avec 84 agents dont 47 hommes et 37 femmes.

Avec Sercom