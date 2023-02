Hamond Chic boycottée ! La coach crie sa colère

Hamond Chic n'est pas du tout contente. La coach ivoirienne a dénoncé dans une publication le boycott d'un événement qu'elle organise le 11 mars 2023 en Belgique. Que se passe-t-il ?

Coach Hamond Chic envoie un message à ses détracteurs

Coach Hamond Chic fait partie des personnalités ivoiriennes les plus en vogue sur la toile. En effet, avec ses 1,8 million d'abonnés sur Facebook, elle a réussi à se positionner sur les réseaux sociaux. Cependant, Assemien Hamond Chimène, de son vrai nom, a fait récemment savoir que des individus tapis dans l'ombre cherchent à nuire à sa réputation.

"Il m’a été rapporté que mon événement du 11 mars en Belgique est boycotté, des magazines qui acceptaient de publier les événements, refusent de publier le mien, des personnes qui appellent pour demander l’annulation de l’événement, mais vous vous fatiguez pour rien. Vous voulez ho, vous ne voulez pas ho, je vais faire carton plein. Vous n’êtes pas Dieu. Je suis la kelempé et pour moi, il y a Dieu dedans", a déclaré Hamond Chic sur sa page Facebook. Qui en veut réellement à la jeune dame ?

Déjà célèbre sur la toile, Hamond Chic a été cooptée par Fabrice Sawegnon pour animer l'émission Allô Caviar sur Life TV. Très vite, des voix se sont élevées pour dénoncer le contenu de ce programme télé. L'animatrice était accusée de faire la promotion de la prostitution et d'inciter à la débauche sexuelle. Tout est parti quand la leader des "Caviars" a reproché à une téléspectatrice de porter une grossesse dont l'auteur est un chauffeur de taxi.

Cela avait poussé la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) à monter au créneau pour rappeler Hamond Chic et Life TV à l'ordre. "La HACA a notifié à l'éditeur de la chaîne les manquements relevés et lui a rappelé ses obligations contenues dans la Convention et le Cahier des charges, notamment celle portant interdiction au titulaire de l'autorisation de programmer des émissions qui portent atteinte aux valeurs fondamentales de la République et de la famille, aux bonnes mœurs", pouvait-on lire dans un communiqué.