Côte d’Ivoire: Patricia Yao conduit une délégation de parlementaires chez l’ambassadeur de France

SEM Jean-Christophe BELLIARD, Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, a reçu, lundi 20 mars 2023 à la Résidence de France à Abidjan - Cocody, une délégation de parlementaires ivoiriens conduits par l’honorable Patricia Yao, vice-présidente de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire: L’ambassadeur de France reçoit des parlementaires ivoiriens conduits par l’honorable Patricia Yao

Echanges fructueux, lundi, entre une délégation du groupe d’amitié Côte d’Ivoire-France, conduite par la vice-présidente de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Mme Patricia Yao, et l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, SEM Jean-Christophe BELLIARD. Selon une note d’information reçue par Afrique-sur7, la rencontre qui s’est déroulée dans une atmosphère conviviale et détendue, a débuté par la présentation des membres du groupe d’amitié et de leurs circonscriptions respectives.

Puis, il y a eu des échanges sur plusieurs sujets, notamment la question des infrastructures routières que l’hôte a qualifiées « de très bonnes », le crash de l’hélicoptère qui transportait le Président de l’Assemblée nationale et des membres du Gouvernement, les difficultés d’obtention du visa pour la France, le terrorisme dans la sous-région, la transformation au plan local de la mangue; les sites touristiques, spécifiquement les Mosquées historiques de Kong et d’Odienné.

L’occasion a été bonne pour l’Ambassadeur Jean-Christophe BELLIARD d’informer le groupe d’amitié, de la venue prochaine en Côte d’Ivoire, du Président du groupe d’amitié France-Côte d’Ivoire, en compagnie de la Présidente de l’Assemblée nationale française, à l’occasion de l’ouverture de la Session ordinaire 2023 de l’Assemblée nationale Ivoirienne.

« La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère très conviviale et a été l’occasion d'aborder plusieurs sujets d’intérêt. Il s'agit entre autres, des difficultés d’obtention du visa français, un sujet qui suscite de nombreux débats en ce moment parmi les Ivoiriens. Nous avons également discuté de la question de l’emploi des jeunes, de la lutte contre le terrorisme dans la sous- région; de la réalisation des infrastructures sportives et culturelles ( les agoras ) à étendre aux villes moyennes.

J’adresse mes sincères remerciements à SEM Jean- Christophe Belliard pour la qualité de nos échanges et l’attention particulière accordée à notre groupe d’amitié », s’est exprimée Patricia Yao, au terme de cette rencontre.

Pour la circonstance, la présidente du Groupe Parlementaire d’Amitié Côte d'Ivoire-France, avait, à ses côtés, l’honorable DIABY Lanciné, Vice-Président du groupe, ainsi que les honorables N’GUESSAN Euphrasie Liliane-Chantal, GOBA Boliga Zéphirin et AHUILI Kouassi François Naylor.