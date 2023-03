People: Vers des retrouvailles Eunice Zunon - Tenor (?), ces messages qui en disent long

Eunice Zunon est une fois de plus au centre d’une polémique sur la toile. La Web-humoriste a posté un message très intriguant sur sa page Facebook. Les internautes ont rapidement fait allusion à son ex-compagnon, Tenor.

Côté d’Ivoire : Eunice Zunon secoue la toile avec un post intriguant

Eunice Zunon et Tenor continuent d’alimenter les conversations sur les réseaux sociaux. Les deux amoureux, séparés après une bagarre, voudraient-ils se remettre ensemble ? Vraisemblablement, c’est la publication de la Web-humoriste sur sa page Facebook qui a mis le feu aux poudre. ‘’Le palabre est fini, le temps passe. Depuis, chacun est dans son coin. Tout à l’heure, je reçois un message et dès que je voulais répondre, je vois : ‘Je me suis trompé’. Je lui réponds : ‘Causons, toi aussi tu me manques’. Actuellement, on cause’’, poste-t-elle.

Les commentaires tout azimut sous la publication se dirigent directement vers le rappeur camerounais de 25 ans, Tenor. Ce qui fait penser qu’une réconciliation est envisageable par les uns et les autres. Mais, explicitement, Eunice Zunon ne mentionne pas le nom du chanteur. Mieux, elle a aussi coupé court à une mauvaise interprétation de son message à travers une réponse en commentaire.

‘’Arrêtez de mettre les organes, c’est un recopié. Vous allez me mettre en palabre avec mon vrai monsieur’’, replique-t-elle. Voici ce qui est clair et la Web-humoriste avait même déclaré lors d’une soirée à l’occasion de la Saint-Valentin en février dernier, ne plus vouloir avoir affaire à un artiste en matière de relation amoureuse dans sa vie. ‘’Qu’il soit rappeur, Zouglouman, slameur, lover,… je ne veux plus d’artiste dans ma vie’’, disait-elle.

Malika Victoria