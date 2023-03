10ème Édition des JNMétiers: Patrick Appia salue la mobilisation des participants

Le commissaire délégué des JNMétiers, Patrick Appia, se réjouit des innovations majeures constatées depuis le démarrage, en 2013, des Journées Nationales de la Communication et du Marketing (JNCM) interfacées aux Journées Nationales de la responsabilité sociétale d’entreprise (JNRSE).

Patrick Appia (Commissaire des JNMétiers): "Nous avons osé le pari de la promotion de l’expertise locale"

Yamoussoukro a abrité, le jeudi 16 mars 2023, la session 2023 des JNMétiers avec les éditions Journées Nationales de la Communication et du Marketing (JNCM) interfacées aux Journées Nationales de la responsabilité sociétale d’entreprise (JNRSE).

Satisfait du bon déroulement de cette édition, Patrick Appia a déclaré que les JNMétiers ont, au fil des ans, su se réinventer pour répondre au mieux aux réalités des organisations.

Notamment, par la création de deux nouvelles journées: les JNRSE (pour les professionnels de la RSE) et les JNPMG (pour les professionnels en charge du patrimoine et des moyens généreux) ; portant ainsi à 10 métiers le nombre des sessions JNMétiers.

«Depuis 2013, nous avons osé ensemble le pari de la promotion de l’expertise locale. Nous avons fait confiance aux talents d’ici, à nos Experts-Maison, à notre Capital Compétence made in Africa », a confié Patrick Appia.

Environ une centaine de participants ont pris part au lancement des JNMétiers qui consacre ses 10 ans d’existence.

«L'entreprise est un système ouvert de relations et d’interactions constante entre divers environnements et différents métiers. Les actions et le fonctionnement des uns ont des incidences plus ou moins maîtrisées sur les processus et les résultats des autres. Il convient donc de nous retrouver, professionnels de la communication, du marketing et de la RSE (…) afin de partager ensemble les leviers de maîtrise de développement pour accompagner l’entreprise dans la réalisation de ces résultats », a expliqué Nelly Tieoko, Directrice d’Expertise Locale et par ailleurs Présidente du Comité Scientifique des JNMétiers.

Plusieurs communications ont meublé ces journées. Awa Dosso, Directrice du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CIGG), a présenté la thématique « communication publique et relations avec le privé »; et Laetitia Gadegbeku, Country Manager Endeavour Mining, est intervenue sur le volet RSE, « la prise en compte des enjeux sociétaux locaux, moyen efficace de créer de la valeur partagée ».