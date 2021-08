Côte d’Ivoire: Nommée Directrice du CICG, qui est réellement Awa Dosso

Le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) a un nouveau directeur. Mme Awa Dosso (c’est d’elle qu’il s’agit) a été installée, mardi 17 août 2021, à la tête de la structure étatique, lors d’une cérémonie de passation des charges avec Bakary Sanogo, le directeur sortant. Mais qui est réellement Awa Dosso, la nouvelle patronne de la communication gouvernementale? D'où vient-elle? Quel est son parcours académique et professionnel? Afrique-sur7 a enquêté pour vous.

Awa Dosso, l’ancienne élève du Lycée Sainte Marie de Cocody, devenue Directrice du CICG

Mme Awa Dosso a succédé, mardi 17 août 2021, à Monsieur Bakary Sanogo, à la tête du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG). Dès son installation, la nouvelle directrice a annoncé son ambition de faire du CICG, le phare de la communication gouvernementale en mettant en lumière tous les résultats et impacts des actions du gouvernement en faveur des populations. « Je voudrais exprimer ma gratitude au Premier Ministre Patrick Achi pour la confiance placée en moi en me nommant à ce poste. Je ferai l’effort d’être à la hauteur des tâches qui nous attendent. Nous allons travailler ensemble avec tous les acteurs concernés pour dynamiser la communication gouvernementale », a-t-elle promis.

A 39 ans révolus, Mme Awa Dosso n’est pas très connue du grand public. Mais elle n’en est pas moins une novice dans le domaine de la communication. Sa nomination n’est, en effet, ni le fait d’un hasard ni ne répond à un désir quelconque de récompenser un proche, comme pourraient le penser certains mauvais esprits. Spécialiste en Marketing, Communication et Vente, Awa Dosso est une ancienne élève du Lycée Sainte Marie de Cocody d’où elle en est ressortie, en 2000, avec un Baccalauréat Série C Scientifique. Orientée à l’ESCA de l’Institut National Polytechnique (ex-INSET) de Yamoussoukro, elle obtient son diplôme d’ingénieur en 2006 avant de s’envoler pour les Etats-Unis.

Titulaire d’un MBA obtenu à Cameron Business School à Houston, Texas, Awa Dosso est une passionnée des nouvelles technologies au service de la participation citoyenne. Sa carrière professionnelle démarre exactement en mars 2006 lorsqu’elle est recrutée à Coca-Cola West Africa en tant que Territory Marketing Activation Specialist pour le compte de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Togo. Elle y coordonne les Campagnes Marketing Intégrée (The Coke Side of Life, Fanta Orange Nouvelle Formule, Fanta Fiesta, Coca Light, Canada Dry Gin Tonic, Whisky Black en Côte d’Ivoire…) et suit les ventes, les prévisions annuelles et élabore les rapports de vente mensuels et hebdomadaires.

Awa Dosso, « une tête bien pleine dans un corps bien fait »

En août 2010, Awa Dosso est recrutée à G4S Côte d’Ivoire, entreprise leader de la sécurité présente dans plus de 120 pays, où elle forge son expertise en marketing stratégique et opérationnel, en communication, en négociation commerciale et en vente. Elle est successivement Sales Manager Marketing, puis Communication and Quality Manager pendant 8 années. C'est fort de ces expériences, qu’elle est débauchée en octobre 2018 par BATIM-CI - Leader de la promotion immobilière en Côte d’Ivoire. Elle occupe, au sein de la société, la fonction de Directeur Commercial et Marketing jusqu’à sa nomination en décembre 2019, en qualité de Conseiller Technique du Directeur Général de l’Agence Côte d’Ivoire PME, en charge de la communication et des relations publiques.

La nouvelle directrice du CICG capitalise 10 années d’expériences dans le privé. Spécialisée en communication institutionnelle et dans la conceptualisation de stratégies de communication et la gestion opérationnelle des projets de communication dans le cadre de la mise en œuvre de projets bailleurs, Awa Dosso parle couramment le français et l’anglais. C’est dire, pour paraphraser Charles De Montesquieu, que Mme Awa Dosso a « une tête bien pleine dans un corps bien fait ».