Côte d'Ivoire: Les 10 choses à savoir sur Nady Bamba, la compagne de Gbagbo

Longtemps reléguée au second plan, Nady Bamba est désormais la seule femme avec laquelle Laurent Gbagbo partage sa vie depuis son retour de la Cour pénale internationale (CPI).

Nady Bamba, l'autre Mme Gbagbo

Après avoir partagé la vie de Laurent Gbagbo dans l’ombre, l’ex-journaliste est devenue sa compagne officielle. Et joue désormais un rôle majeur aux côtés de l’ancien président ivoirien.

1- Africa N° 1

Musulmane, originaire de Touba (Nord-Ouest), le fief des Fadiga et des Bamba, Nady Bamba est diplômée de l’École française des attachés de presse. Elle se lance dans le journalisme à la fin des années 1990. Correspondante de la radio Africa No 1àAbidjan, elle couvre l’actualité politique et sociale.

2- Idylle secrète

C’est dans ce contexte qu’elle rencontre Laurent Gbagbo. L’amourette se mue en passion secrète. Les amants se rencontrent souvent dans un pied-à-terre situé juste en face de la maison de l’opposant, dans le quartier de la Riviera Golf, à Abidjan.

3- Années 2000

L’entourage de Gbagbo fait la connaissance de Nady Bamba lors de la transition militaire qui suitle coup d’État de 1999. Son appartement du quartier des 220 Logements, dans la commune d’Adjamé, sert parfois de refuge à celui qui est alors le premier opposant au régime du général Robert Gueï, après avoir été celui de Félix Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo se présente à la présidentielle de 2000. « Nady » suit ce scrutin historique.

4- Simone, la rivale

Après des années de militantisme, Laurent Gbagbo accède à la magistrature suprême. Pour son épouse, Simone, elle-même cadre historique du Front populaire ivoirien, c’est un moment qui fera date. Se doute[1]t-elle qu’elle va désormais devoir partager son homme? Nady Bamba devient une sorte de « maîtresse » officielle. Au palais présidentiel, elle est affublée du surnom de Petite Maman, pour éviter toute confusion avec Simone, que l’on appelle la Vieille ou Maman.

5- Raïs

En 2001, Laurent et Nady scellent leur union selon les rites coutumiers mahouka et musulman. Eugène Allou, le directeur de protocole de Gbagbo, y représente ce dernier, la tradition voulant que les époux en soient absents. La naissance, un an plus tard, de leur fils, David al-Raïs, provoque une cassure inévitable avec Simone.

6-Discrète…

Pendant les dix années de présidence Gbagbo, Nady demeure très discrète. Longtemps, il n’existera qu’une unique photo d’elle. Vêtue d’une robe rouge, elle a le visage couvert d’un léger voile et porte de larges lunettes de soleil.

7 … mais influente

Dans l’ombre, Nady Bamba œuvre à sa manière. Elle prend la tête du groupe Cyclone, actif dans la communication, la publicité et l’événementiel, et lance en avril 2003 un quotidien, LeTemps, toujours en kiosque aujourd’hui. Le directeur général de la Petroci, Kassoum Fadiga, n’est autre que son beau-frère.

8- En campagne

Nady joue un rôle important lors de la présidentielle de 2010. Avant le premier tour, elle supervise la campagne dans le Nord, où elle tente de mobiliser les notables locaux. Le QG de campagne, à Abidjan, est logé dans une villa lui appartenant. Quant à Cyclone, il est en contact avec les communicants d’Euro RSCG, recrutés par le camp présidentiel.

9-Entre Bruxelles et La Haye

Après la chute du régime, en 2011, et le transfert de Laurent Gbagbo à La Haye, Nady Bamba s’installe à Bruxelles, où son fils est scolarisé. Elle se rend toutes les semaines au pénitencier de Haaglanden, à Scheveningen, pour voir l’ex-chef de l’État, qui y reste emprisonné jusqu’en 2019.

10-Rempart

Nady Bamba est au côté de Laurent Gbagbo lorsqu’il regagne Abidjan en juin 2021. Depuis, elle joue auprès de lui un rôle de rempart, filtrant les demandes de rendez-vous et les appels. Une attitude protectrice qui crée un certain ressentiment parmi les fidèles historiques du Woody.

SOURCE: JEUNE AFRIQUE N-3122 Mars 2023