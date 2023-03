Litige foncier entre Sikensi et Dabou : Le ministre KKB en pompier à Bécédi

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB a effectué, le mardi 21 mars 2023, une mission d'écoute des populations Abidji de Bécédi dans la commune de Sikensi (département du même nom), victimes d’un conflit foncier qui les oppose à leurs frères Adjoukrou de Cosrou (département de Dabou).

Conflit foncier Sikensi-Dabou : Le ministre KKB en mission d'écoute à Bécédi

Le conflit, selon l'ONG Agir pour la paix et le développement(APD), survenu en janvier 2023 sur une parcelle de terre à Cosrou (sous-préfecture de Touoah), a causé la mort d’une personne et des blessés.

Il s’en s'est suivi des arrestations de personnes, détenues à ce jour, à la maison d’arrêt et correction du chef-lieu de la région des Grands-Ponts, Dabou.

Ce qui a motivé la récente visite du ministre KKB à l'espace Jardin de Bécédi pour écouter la version du peuple abidji donnée par le député-maire de Sikensi, N'Gata Brié Joseph.

Il faut noter que l’ex député de Port-Bouët de 2011 à 2016, s’était rendu la veille à Cosrou pour s’enquérir de la position des habitants de ce village.

Dans son intervention, le porte-parole des populations de Bécédi a relevé le fait que ses administrés n'ont pas bénéficié de portions de terres de la forêt du département de Sikensi déclassées en 1962 alors qu’ils sont les riverains.

À en croire la page Facebook de l’ONG APD, N'Gata Brié Joseph a proposé le « rafraîchissement des limites des forêts déclassées à l'effet de procurer des terres de subsistance aux populations riveraines de Sikensi ».

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin a annoncé à l’issue de son séjour, qu'il initiera prochainement des rencontres avec les élus, cadres, autorités administratives et traditionnels des départements de Sikensi et de Dabou à l’effet de trouver des solutions définitives à la crise foncière.

Ont pris part à la rencontre, le préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly, Abo Kouamé Faustin, représentant le ministre-gouverneur du District autonome des Lagunes, Vincent Lohoues, et le 4e vice-président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Emmanuel Edima N'Guessan.

Tizié TO Bi

Correspondant régional avec



Sercom APD