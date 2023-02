Côte d'Ivoire: Après sa visite chez Bédié, voici la nouvelle mission de KKB

Henri Konan Bédié a rencontré son "fils" Kouadio Konan Bertin dit KKB le samedi 18 février 2023. Le ministre ivoirien de la Réconciliation et de la Cohésion sociale s'est donné pour mission d'être la courroie de transmission entre Alassane Ouattara et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI).

Côte d'Ivoire : Bédié échange avec son ancien président de jeunesse

Kouadio Konan Bertin, ancien président de la jeunesse du PDCI, s'est rendu à Daoukro le samedi 18 février 2023 pour échanger avec Henri Konan Bédié. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale a expliqué que sa visite auprès de son "père" répondait au souci de lui adresser les voeux pour la nouvelle année.

"Notre tradition Akan veut que chaque début d'année les enfants du village fassent le mouvement vers les anciens pour leur faire les vœux. Il ne s'est jamais passé une année sans que je vienne présenter les voeux au président Bédié. Depuis que je suis proche de lui, il a toujours voulu que ça se passe au village, nous incitant ainsi à avoir les deux pieds dans la tradition", a annoncé l'ex-député de la commune de Port-Bouët.

Toutefois, précise le candidat malheureux à l'élection présidentielle d'octobre 2020, cette année, à cause de ses occupations, il a dû sacrifier à cette tradition un peu plus tard. "Je suis donc venu présenter les vœux à mon père le président Bédié, les vœux de bonne et heureuse année et demander à Dieu Tout Puissant de lui accorder une santé de fer et une longue vie", s'est exprimé KKB.

En tant que membre du gouvernement d'Alassane Ouattara, Kouadio Konan Bertin se définit désormais comme le trait d'union entre Henri Konan Bédié et le président ivoirien. "Je me définis désormais comme un trait d'union entre les deux personnalités. Je me dois de veiller à ce qu'il y'ait la convivialité entre les deux tel que le Président Félix Houphouet Boigny a disposé les choses avant de partir : l'un président de l'Assemblée nationale et l'autre Premier ministre", a conclu KKB.