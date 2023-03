Côte d'Ivoire: La FIDHOP félicite les Juges après la libération des 26 militants du PPA-CI

Sous le feu des critiques, la Cour d’Appel d’Abidjan a mué en sursis la condamnation à deux ans de prison des 26 militants du PPA-CI. La décision a été saluée par la FIDHOP (Fondation Internationale pour l'observation et la surveillance des Droits de l'Homme et de la vie Pacifique).

Affaire PPA-CI / Dr Gervais Boga Sako: "La FIDHOP félicite les Juges ayant pris cette nouvelle décision courageuse"

Vingt-six militants du parti d'opposition de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ont vu, dans la nuit de mercredi à jeudi, leur peine réduite en appel à deux ans de prison avec sursis, pour "trouble à l'ordre public" lors d'une manifestation fin février à Abidjan en Côte d'Ivoire.

COMMUNIQUE DE LA FIDHOP

Dans une Lettre ouverte datée du lundi 13 Mars dernier, Dr BOGA Sako Gervais présentait, au nom de la FIDHOP, la Fondation Internationale pour l'observation et la surveillance des Droits de l'Homme et de la vie Pacifique, les inquiétudes de la FIDHOP devant certaines décisions de justice.

En citant l'exemple de « la récente condamnation à deux ans de prison ferme de militants du parti PPA-CI pour troubles à l'ordre publique », la FIDHOP avait estimé la sanction << incroyablement sévère >>.

Aujourd'hui, suite à une audience en appel de cette décision, la peine a été revue en deux ans de prison avec sursis.

Aussi, se fiant aux principes et valeurs qui caractérisent la FIDHOP, son Président- Fondateur et tous ses membres, dont le fondement est, d'une part, de garantir la Dignité de tout Être humain en tant que Créature de DIEU et, d'autre part, de préserver la Paix et la cohésion sociale, la FIDHOP retient ce qui suit.

1/ La FIDHOP adresse ses vifs remerciements au Président de la République, garant de l'Unité nationale, pour ce geste de décrispation de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire.

2/ La FIDHOP félicite les Juges ayant pris cette nouvelle décision courageuse, pour

avoir entendu les mécontentements des Ivoiriens.

3/ La FIDHOP lance aussi un Appel à tous les Ivoiriens, notamment aux partisans de tous bords politiques, en prélude aux élections à venir, de veiller dans l'expression de leurs libertés, à la préservation de la paix sociale dans le pays.

Fait à Abidjan, le jeudi 23 Mars 2023

Droits THamme et la vie Pacifique pour Internationale

FIDHOP

Dr BOGA SAKO GERVAIS Président-Fondateur de la FIDHOP