Côte d'Ivoire: Pourquoi Gaoussou Touré est vomi par le Denguelé (déclaration)

Le Député KONATE Vassiliki qui avait demandé, dans une lettre ouverte, au président de la République, Alassane Ouattara, de démettre Gaoussou Touré de son poste de ministre-gouverneur du district autonome du Denguelé, est revenu sur les raisons profondes de sa position. Dans une autre adresse aux populations du Denguelé, le député s'explique.

Le Député KONATE Vassiliki aux populations du Denguelé: "Aidez-nous à tourner la page triste de l'ère Gaoussou Touré "

Bonjour chers parents du Denguele,

Voilà maintenant quatre jours que je m'adresse à vous. Les trois interventions précédentes, la lettre au Président de la République, la note aux sages du Denguele et celle aux cadres de notre beau district. J'ai attiré l'attention de la nation sur les manquements graves de la gestion administrative, financière, sociale et politique de notre Gouverneur de district autonome. Les nombreux soutiens en provenance de tout le pays et de notre diaspora me réconfortent dans le combat noble républicain que je mène, que nous menons.

Des messages de toutes parts, des personnalités connues ou des anonymes. Merci infiniment à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à la jeunesse vaillante et dynamique de notre district. Jeunes du Denguele, ne désespèrent pas, gardent en vous la flamme de l'espoir et conjuguent en vous la soif de l'audace. Tout n'est pas perdu même si la politique de notre ancien leader nous a plongé dans l'abîme et le désespoir. Je voudrais vous présenter nos excuses d'avoir si longtemps gardé le silence.

En réalité, nous avions pensé à tort que notre Gouverneur était à la hauteur de la tâche à lui assigner. Nous nous réveillons à présent pour sauver ce qui est encore possible afin d'inscrire notre Denguele dans une dynamique de progrès durable et cela est encore possible. Jeunesse du Denguele notre destinée n'accepte pas la fatalité et réveille toi. Hier, élevé dans la ville de Daloa au centre ouest de notre pays, j'ai eu la chance de voir des modèles achevés de richesse comme feux Nifa Diaby, Dr Lacine Toure, Doumbia Bouake tous issus de notre communauté. Ces personnalités attachantes nous faisaient rêver.

"Jeunesse du Denguele, gardez confiance et mobilisez-vous pour le changement"

Tantôt on voulait être Nifa Diaby avec ses belles Mercedes ou technocrate comme Dr Toure Lacine. Tous excellents et exemplaires. Moi, je rêvais d'être un peu des deux. Après nous avons vu Denis Bra kanon, Samba Coulibaly, kanate valy, Gbeutibouo Philippe, un brassage unique mais d'une homogénéité parfaite dans une fraternité et une communauté de destin pour leur Daloa. Ceux sont ces grands hommes qui nous ont donné un peu de tout pour forger notre caractère. Vous n'avez pas eu cette chance car notre leader qui devait tenir le témoin et le transmettre l'a confisqué.

Des palabres sur des palabres comme si ne pas s'entendre était devenu un vecteur d'excellence. Je vous invite à l'union et aux respects des talents. Le vivre ensemble est une complémentarité de destins et de partage. Aidez-nous à tourner la page triste de l'ère Gaoussou Touré en clarifiant votre choix d'adhésion massif au changement de la Gouvernance de notre district. La bonne gouvernance est un des piliers du PND. Notre Président en attache du prix car elle garantit le moteur de la croissance économique.

Monsieur le Président de la jeunesse de notre district, Monsieur le Président de notre diaspora, des personnalités dont le talent et l'amour pour notre district ne sont plus à démontrer , nous souhaiterions être à vos côtés pour l'organisation des assises de la jeunesse du Denguele. Nous avons un plan pour résoudre de façon durable la question de l'emploi de notre jeunesse. Jeunesse du Denguele, gardez confiance et mobilisez-vous pour le changement. À tous, je vous souhaite un excellent mois de Ramadan.

Le Député KONATE Vassiliki