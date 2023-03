Agboville- FENACMIS 2023 : Les vainqueurs de la DRENA sont connus

La salle des fêtes de la mairie d’Agboville a abrité, le mercredi 22 mars 2023, les phases finales du Festival des arts et de la culture en milieu scolaire (FENACMIS) dans la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA).

Agboville: La 12e édition du FENACMIS a regroupé 29 troupes issues des établissements scolaires publics et privés du primaire et du secondaire

L’initiative du ministère à travers la direction de la Vie scolaire(DVS), vise à inculquer aux enfants des valeurs de savoir-être, de savoir-faire, de savoir-vivre, de cohésion nationale et de paix. Placée sous le thème : "Contribution des arts et de la culture à la responsabilisation de la communauté éducative pour une école de qualité", la 12e édition du FENACMIS a regroupé 29 troupes issues des établissements scolaires publics et privés du primaire et du secondaire.

Elles ont rivalisé d’ardeurs dans les domaines artistique et culturelle, dans six(06) disciplines que sont : le théâtre couplé au grand journal, la poésie, la danse, le chant-choral, la cuisine et la peinture. « Le FENACMIS est une formation complète, qui assure à l’enfant une insertion sociale, professionnelle et culturelle aisée pour une autonomisation de l’apprenant, gage d’un développement durable de notre pays. (…) Chers élèves, chers encadreurs et participants, que l’esprit de fair play puisse prévaloir durant toute ces compétitions et que les vainqueurs puissent être les dignes ambassadeurs de notre région afin de nous ramener des trophées au soir de la finale nationale à Bouaké », a souhaité Antoinette Péné N’Goran, la première responsable de la DRENA.

Procédant au lancement des compétitions, le secrétaire général 1 de la préfecture d’Agboville, Antoine Gbey, a exhorté les participants au sérieux et à la discipline. « Chers festivaliers, il vous reste encore du chemin à faire. Il y a eu des investissements, des sacrifices afin de vous permettre d’arriver à cette étape. Faîtes en sorte d’aller jusqu’au bout. Prenez donc au sérieux, ce que vous allez faire, aujourd’hui, en passant à vos encadreurs et surtout à vos établissements. Travaillez avec sérieux, dans la discipline et sans tricherie pour gagner le pari : celui d’aller représenter Agboville à Bouaké. Chers membres du jury, faites en sorte que ce soit les meilleurs qui représentent Agboville. Parce que Agboville doit ramener des trophées au niveau du District et au niveau de Bouaké », a conseillé le représentant du préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Les vainqueurs de la DRENA d’Agboville qui participeront au mois de mai 2023, aux présélections du District sont : Le lycée moderne 1 d’Agboville remporte le premier prix en cuisine ; en peinture, c’est le lycée moderne 3 d’Agboville. Lorsqu’en théâtre-grand journal, l’EPP Ran Adahou 1 Agboville et le collège privé M’Bouafouè viennent en première position. Au niveau de la danse, nous avons l’EPP Yadio 1 (département d’Agboville) et le lycée moderne 3 d’Agboville. Quant au chant-choral, le lycée moderne 1 d’Agboville s’arroge la première place ; lorsque le premier rang en poésie est occupé par l’EPP Gantois 2 d’Agboville et le lycée moderne 3 d’Agboville.

Le Collège privé Eden d’Agboville est reparti avec le prix spécial pour avoir participé à plusieurs disciplines. Débuté en 2012 à Yamoussoukro, le FENACMIS édition 2023 a été lancé, le 06 décembre 2023 au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Il compte près de 10 disciplines, aujourd’hui, notamment : le théâtre, le grand journal, la cuisine, la peinture, la poésie, le chant-choral, le tissage, la danse, le cinéma et le web art creativity. La phase finale se tiendra du 10 au 16 juillet 2023 à Bouaké.

Tizié TO Bi

Correspondant régional