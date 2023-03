Côte d’Ivoire: 15 agents du CHR d'Agboville distingués pour leurs mérites au travail

La troisième édition de la fête de l’excellence du Centre hospitalier régional,CHR d'Agboville, a tenu toutes ses promesses. En effet, l’édition 2022 qui se tient après celles de 2016 et 2017, a enregistré, le mercredi 22 mars 2023, un parterre d’invités au rang desquels se trouvait le préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly, qui était accompagné d’une forte délégation composée de ses collaborateurs.

Côte d’Ivoire: Le CHR d'Agboville célèbre ses meilleurs agents

Ouvrant la série des allocutions, le directeur du CHR d'Agboville, Claver-Fabius Savié Essoh s’est félicité de cette présence qualitative et quantitative de personnalités.

«C’est pour nous un grand honneur d’accueillir ce jour, toutes les personnalités présentes qui nous font l’amitié de rehausser, de leur présence, l’éclat de cette cérémonie », s’est-il réjoui, avant d’indiquer qu’« il s’agit de célébrer le mérite en récompensant les agents de santé qui se sont distingués par le travail bien fait, au cours de l’année 2022 ».

Le sens de la responsabilité, du service public et des relations humaines ; la tenue vestimentaire ou la présentation ; la prestation et les aptitudes professionnelles que sont : le civisme, la ponctualité, ainsi que l'assiduité, sont les critères qui ont prévalu à la désignation de ces 15 agents issus des différents services du CHR.

« Chers récipiendaires, je vous encourage à garder le cap. Au reste du personnel, je vous exhorte à continuer à travailler avec abnégation, loyauté et amour afin qu’au moment venu, vos mérites soient aussi reconnus », a invité l’administrateur des services financiers.

Notons que le CHR d'Agboville occupe le deuxième rang du prix d'excellence 2022 du Chef de l’État, Alassane Ouattara, des meilleures structures sanitaires au niveau national.

Quant à son premier responsable, Claver-Fabius Savié Essoh, il a été désigné meilleur directeur et chef de service d’Agboville 2022.

Kouablan Martial, parrain de la fête de l’excellence 2022 au CHR d'Agboville, a, pour sa part encouragé la culture de l’excellence dans tous les services publics et privés.

« J’ai associé mon image à cet événement parce qu’il prône l’excellence. Et, en tant que chef d’entreprise, c’est un facteur important pour toutes structures en Côte d’Ivoire. Notre présence épouse parfaitement la même vision que le président de la République, Son excellence monsieur Alassane Ouattara. C’est pourquoi, nous devons soutenir et accompagner l’excellence dans tous les domaines », a soutenu le directeur général de PCP Express.

Poursuivant, il a appelé ses filleuls à la persévérance dans l’effort. « Aux lauréats du jour, je vous demande de donner toujours le meilleur de vous-mêmes dans vos domaines respectifs de compétences. Prenez conscience que, désormais, vous êtes des modèles à imiter pour vos collègues. Ne dormez plus sur vos lauriers au risque de régresser dans le travail. Quant aux autres travailleurs, ne cédez pas au découragement. Car, la seule recette pour faire l’objet de célébration est la prise d’engagement à faire mieux à l’avenir », a conseillé le parrain.

Présidant la cérémonie, le préfet de région, Sihindou Coulibaly n’a pas caché sa joie suite aux performances enregistrées par le CHR d’Agboville.

« Vous êtes tous engagés au travail et c’est une bonne chose pour Agboville et pour toute la région de l’Agnéby-Tiassa. Seul le travail paie. Et, c’est pour cela qu’aujourd’hui, nous célébrons l’excellence dans votre structure. Félicitations à vous pour le travail abattu. (…) Vous, agents du CHR d’Agboville, n’oubliez pas que vous devez être toujours être excellents et au sommet. Faites en sorte de mériter la confiance que le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, et les populations, ont placé en vous », a exhorté l’autorité préfectorale, en présence du 2e vice-président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Kôkô Armand De Bomini.

L’autre temps fort de la cérémonie a été la distinction de sept (07) agents de santé admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Tizié TO Bi

Correspondant régional