Côte d'Ivoire / 2023, année de la jeunesse : Ce que Patrick Achi a dit aux jeunes de Diabo

Le Premier Ministre Patrick Achi a présidé le vendredi 24 mars 2023, la cérémonie de pose de la première pierre du Lycée Professionnel de Diabo qui sera opérationnel à la rentrée scolaire 2024.

Le Premier Ministre Patrick Achi préside la cérémonie de pose de la première pierre du Lycée Professionnel de Diabo

Selon le Chef du gouvernement, le centre multisectoriel de Diabo, qui accueillera 1 000 apprenants, avec un internat de 250 lits, recevra non seulement les apprenants de la région du Gbêkê, mais bien au-delà.

Ces futurs pensionnaires bénéficieront d’une formation initiale dont les scolarités sont sanctionnées par le CAP et le BT.

Patrick Achi a souligné que la Côte d’Ivoire est une nation qui considère comme vital de former sa jeunesse, de lui donner les moyens de vivre décemment et de s’insérer sur le marché du travail, en occupant des emplois dignes et durables.

La formation dans cet établissement permettra aux jeunes d’avoir la capacité de réaliser des prouesses dans des domaines techniques.

« Le centre multisectoriel de formation professionnelle de Diabo va révolutionner nos façons de former et de travailler », a-t-i déclaré.

Aux jeunes, le Premier Ministre, leur a demandé d’être des ambassadeurs de cette génération nouvelle, bien formée pour répondre à l’appel du pays.

« Vous qui serez formés ici, dans ce centre multisectoriel, en sortirez pour rentrer immédiatement dans l’emploi, avec des revenus stables et une vie prospère », a-t-il assuré.

Pour le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Koffi N’guessan, le gouvernement s’attèle à poursuivre les efforts visant à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes.

Et la formation pratique apparaît comme l’un des leviers incontournables pour atteindre cet objectif.

Le Lycée de Diabo dispensera ses enseignements dans les filières suivantes : Mécanique Générale, Chaudronnerie-soudure, Mécanique agricole, Agro-alimentaire, Elevage...

Avec CICG