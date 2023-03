Côte d'Ivoire: Adama Bictogo soulage les musulmans d’ Agboville

Le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Adama Bictogo a offert, le lundi 27 mars 2023, des dons en vivres essentiellement constitués de sucre à la communauté musulmane de la commune d'Agboville. Objectif : témoigner sa solidarité et son attachement à ses parents en cette période de jeûne du Ramadan.

Ramadan 2023 : Le PAN Adama Bictogo fait un important don en vivres aux musulmans d’Agboville

« Le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, nous a instruit de venir en ce mois d’entraide, de partage et de solidarité, communier avec la population d’Agboville. Il a fait un don de 20 tonnes de sucre à partager entre les imams de toutes les mosquées du département, aux muezzins, à l’imam central, aux jeunes, aux femmes, aux enseignants musulmans, à la communauté musulmane dans son grand ensemble», a expliqué Danté Gaoussou, attaché de cabinet auprès du président de l’Assemblée nationale, à la grande mosquée centrale d’Agboville.

Outre le don en nature, la somme d’un million de francs CFA a été remise au nom du député d’Agboville commune, aux imams pour qu’ils formulent des bénédictions pour lui, le président de la République Alassane Ouattara et pour toute la Côte d’Ivoire. L’imam de la grande mosquée centrale d'Agboville, El Hadj Diarra Ibrahim Khalilou, a exprimé sa joie et sa reconnaissance à l’endroit du donateur.

« Nous remercions Allah pour ce Ramadan. Nos remerciements vont surtout à l’endroit du président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo. Le moment de Ramadan est un moment béni, de partage, d’amour, de la solidarité et c’est ce que le président de l’Assemblée nationale vient de nous démontrer une fois de plus », reconnait le président régional du COSIM (Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques).

Ont pris part à la remise officielle de remise des dons, le préfet de région, Sihindou Coulibaly et prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, conseillère régionale en charge des femmes et des jeunes de l’Agnéby-Tiassa. Débuté jeudi 23 mars dernier, le jeûne du mois de Ramadan dure 29 ou 30 jours.

Tizié TO Bi

Correspondant régional