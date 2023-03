Côte d’Ivoire- Carême catholique: Des journalistes en pèlerinage à M’Brou

Plus d’une centaine de membres de l’Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques (AIJCCa) ont effectué, le samedi 25 mars 2023, un pèlerinage dénommé : "Péléjcom", dans la cadre du carême chrétien. Ainsi, c’est la paroisse Sacré-Cœur de M’Brou (région de l’Agnéby-Tiassa) dans le diocèse d’Agboville, qui été choisie pour abriter ce rassemblement religieux. Après la présentation des civilités à la chefferie du village situé à 3 kilomètres du PK 54, sur l’autoroute du Nord, les pèlerins constitués en petits groupes, ont été instruits sur l’historique de l’implantation de la nouvelle paroisse qui cohabite harmonieusement avec une église méthodiste et une mosquée.

Côte d’Ivoire: Des journalistes de l’AIJCCa en pèlerinage "Péléjcom" dans la cadre du carême chrétien

Marche, méditation du message du Pape, chemin de croix, visite de grotte et enseignement, ont été les temps forts du Péléjcom 2023 dont le thème était : "Parler avec le cœur en vivant dans la vérité de l’amour". La cerise sur le gâteau a été le partage d’un repas suivi de la célébration d’une messe présidée par le père curé de la cathédrale Saint-Paul d’Abidjan, André N’Kayo, aumônier de l’AIJCCa.

« Le pèlerinage est l’expression de la foi et de l’amour. C’est pourquoi, nous venons ici pour confesser avec gratitude, les merveilles que Dieu accompli pour nous par la Vierge-Marie, notre Mère. Comme Bartimée, nous aussi sommes venus demander la guérison de nos yeux abîmés par les vicissitudes de notre milieu professionnel. Comme Paul et Silas, nous aussi ne voulons pas nous attarder sur le difficile mais, placer notre confiance dans le Dieu de la victoire », a confié le président de l’association, Innocent Beugré, en présence de Franck Stéphane Yapi, aumônier en charge des moyens de communication sociale du diocèse d’Agboville et du curé de la paroisse Sacré-Cœur de M’Brou, Francis Ahonzi.

Le choix de M’Brou, selon le journaliste au quotidien Le Mandat, n’est pas fortuit. « Nous voulions certes nous retirer pour faire mouvement avec le Christ mais aussi, traduire de vive voix, nos félicitations à Mgr Alexis Touabli Youlo, élu président de l’épiscopat Ouest-africain, le jeudi 5 mai 2022 », a-t-il poursuivi.

Un don de 401.000 francs CFA a été offert à l’église hôte en construction par l’Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques.

Tizié TO Bi

Correspondant régional avec Sercom