Côte d'Ivoire- Gagnoa: Deux élèves trouvent la mort dans une partie de pêche

A Gagnoa, Kangha Enoch et Konan Kouadio Salomon, sortis dans la nuit du samedi 25 mars 2023, pour une partie de pêche nocturne, ne sont plus retournés à la maison, informe la page facebook "Fromager 24". D'après les premiers constats sur place, ils seraient décédés par noyade dans le fleuve Guéri.

Gagnoa : Les élèves Kangha Enoch et Konan Kouadio Salomon retrouvés morts

Le mercredi 15 mars dernier, un corps sans vie a été retrouvé dans les eaux boueuses du fleuve Guéri par les riverains, au niveau du pont reliant le centre-ville de Gagnoa au quartier Garahio. Chose curieuse, les deux mains de l’infortuné étaient ligotées dans le dos et il avait apparemment reçu des coups, comme le justifient les traces de blessures aperçues sur le corps, avant d’être jeté dans le fleuve.

Bien avant, c'est le corps sans vie d’un gamin de 10 ans, qui avait été repêché le mercredi 24 août 2022, du même fleuve, par les pompiers civils du Gôh. "Kangha Enoch était en classe de 3e et Konan Salomon en 4e, tous deux(02) au collège ''Confirmation'' ex Alliance sis dans le quartier Garahio de Gagnoa", precise le site.

Le député-maire du chef-lieu de la région de la région du Goh, Yssouf Diabaté s'est rendu, lundi 28 mars sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Et ce, après le repêchage du corps sans vie de Kangha Enoch par les éléments de l'Office nationale de la protection civile (ONPC). Celui de Konan Salomon a été repêché, la veille. Un énième drame qui laisse le quartier Garahio et toute la ville de Gagnoa dans l'émoi et la tristesse.

Tizié TO Bi

Correspondant régional