Mairie de Marcory : Laurent Tchagba donne les raisons de sa candidature aux populations

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, candidat désigné du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) aux élections municipales à Marcory, dans le District d’Abidjan, est allé, le dimanche 26 mars 2023, à la rencontre des populations. C’est le stade Konan Raphaël de la Sicogi, qui a abrité ce grand rassemblement avec les communautés Avikam, Attié, Wê, Adioukrou, Dan, Abouré, Bété et l’association Les mamans unies, vivant dans cette commune.

Municipales 2023 - Laurent Tchagba : « Le président Ouattara m’envoie à Marcory pour conduire le développement»

L’actuel député d’Attécoubé est venu solliciter le soutien de ces communautés afin de le porter à la tête de la mairie de Marcory pour les 5 prochaines années.

« Populations de Marcory, le président de la République Son excellence monsieur Alassane Ouattara m’a désigné pour assurer un élément important qui est le rassemblement, la cohésion. Aussi, pour qu’ensemble dans une synergie d’actions, on puisse travailler et faire en sorte que la vie à Marcory soit meilleure », a signifié d’entrée Laurent Tchagba, en présence de Serey Doh, président du Conseil régional du Guémon et de Laure Baflan Donwahi, sénatrice-maire de Mayo (département de Soubré).

Et à le ministre des Eaux et Forêts d’ajouter : « j’ai choisi la stratégie de l’approche, de l’humilité, du respect des populations en rencontrant toutes les communautés à commencer par les autochtones, les confessions religieuses, les responsables de partis politiques. Aujourd’hui, je viens vers vous pour avoir votre soutien, votre accompagnement et vos bénédictions dans la mission qui m’a été confiée par le chef de l’État ».

Pour Laurent Tchagba, le développement amorcé par la Côte d’Ivoire sous le leadership éclairé d’Alassane Ouattara, doit se pérenniser et s’installer durablement partout à travers des hommes de valeurs.

« Chères populations, au-delà de tout, c’est vous qui faites le président de la République, Alassane Ouattara. C’est vous qui faites la politique et maintenez la stabilité d’un pays. Dans la vie professionnelle, j’ai fait mes preuves au niveau national et international. Vous avez devant vous quelqu’un qui est le fils de Guei Robert. J’ai été secrétaire général de l’UDPCI durant 20 ans dans les Montagnes. Je connais le Guémon et le Cavally. Je suis le neveu des Wê. J’ai travaillé pendant longtemps avec Lorougnon Guédé puis avec Alassane Salif N’Diaye, ancien maire de Gagnoa. Nous sommes unis par des liens de parenté avec les Adioukrou, Abouré, Avikam et même les Attié. Je suis donc un homme multidimensionnel, qui est à l’intersection de tous ces peuples (…) C’est pour cela que le président Alassane Ouattara m’envoie ici à Marcory pour continuer cette mission de rassemblement et de cohésion mais aussi pour conduire le développement. C’est pourquoi, je voudrais compter sur vous qui représentez la crème de la population pour prendre la tête de la mairie et mieux poursuivre la politique de la Côte d’Ivoire Solidaire ici », promet le parlementaire.

« Nous sommes heureux de cette initiative d’échanges entre vous et nous. Nous, tes frères et sœurs, prenons acte de votre candidature à l’élection municipale de Marcory. Nous sommes ensemble et c’est ensemble que nous allons fêter votre victoire prochaine. Bonne chance à vous monsieur le ministre », ont déclaré les porte-paroles des différents chefs de communautés.

Tizié TO Bi

Correspondant régional avec Sercom