Côte d'Ivoire - Transport avec chauffeur (VTC): Yango prime ses meilleurs conducteurs

L’entreprise de véhicule de transport avec chauffeur (VTC), Yango Côte d’Ivoire, a primé les meilleurs conducteurs partenaires, samedi 25 mars 2023, à son siège de Cocody Danga, en marge de la Journée internationale des chauffeurs de taxi du monde.

Journée internationale des chauffeurs de taxi du monde : Yango récompense ses meilleurs conducteurs partenaires

Féliciter et encourager ses collaborateurs ayant obtenu la note de 5 à la suite des bonnes impressions laissées auprès des clients de sa plateforme, tel était l’objet de la rencontre-déjeuner organisée à laquelle la la direction de Yango Côte d’Ivoire a convié les chauffeurs partenaires le samedi 25 mars 2023.

Parmi les critères les mieux notés, on retrouve la bonne conduite, le confort du trajet et la qualité de la musique jouée par le conducteur. Le nombre de courses de tous les trajets évalués à 5 est de 83%.

« Nous avons célébré la qualité que ces conducteurs primés, nos premiers ambassadeurs sur le terrain, mettent au centre de leur service au client », a confié le Directeur régional Afrique de l’Ouest de Yango, Kadotien Alassane Soro.

« Cela entre dans le cadre de notre volonté d’apporter plus de services et plus de satisfaction à nos utilisateurs », a-t-il ajouté.

Les conducteurs distingués sont repartis avec plusieurs lots, dont des diplômes, des bons d’essence et autres gadgets.

« C’est un grand honneur de recevoir cette distinction et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que nos bonnes attitudes envers les clients sont aujourd’hui récompensées par notre partenaire, qui nous permet d’avoir un emploi bien rémunéré », a indiqué Kouadio Konan Christophe, porte-parole des chauffeurs récompensés.

« Ces récompenses nous encouragent à redoubler d’effort pour satisfaire les usagers de nos véhicules », a-t-il ajouté.