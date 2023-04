Côte d'Ivoire : Bictogo parle des projets de loi attendus pour 2023

À l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le lundi 3 avril 2023, Adama Bictogo a révélé les projets de loi qui seront examinés par son institution.

Côte d'Ivoire : Bictogo ouvre la session ordinaire de l'Assemblée nationale

C'est devant un parterre d'invités qu'Adama Bictogo a ouvert la session ordinaire de l'Assemblée nationale le lundi 3 avril 2023. Le chef de l'hémicycle ivoirien a fait savoir que son institution aura à jouer sa partition au cours de l’examen du projet de loi d’orientation relatif à la jeunesse et de toutes les initiatives qui contribueront à améliorer l’employabilité des jeunes ivoiriens.

Par ailleurs, le député d'Agboville a déclaré qu'outre le projet de loi consacré à la jeunesse, d’autres seront examinés par la représentation nationale et aborderont plusieurs problématiques. Il s'agit notamment de la lutte contre l’inflation et l’amélioration des conditions de vie des populations ; la lutte contre l’incivisme sur les routes avec l’instauration d’une juridiction spéciale ; la réforme du statut général de la fonction publique ; le statut des diplomates ; les questions environnementales avec l’examen du code de l’eau et de celui de l’environnement.

"Pour mener à bien l’ensemble de ces réformes législatives dont notre pays a besoin, une collaboration intelligente avec le gouvernement est nécessaire", a reconnu

L'ouverture de la session ordinaire s'est tenue en présence de Koné Meyliet Tiémoko, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, du Premier ministre Patrick Achi, du président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio et de plusieurs présidents d'institutions.

Il faut noter que Son Excellence Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française était l'invitée d’honneur d'Adama Bictogo pour la cérémonie. Par ailleurs, il a appelé les députés à une assiduité exemplaire au cours des travaux. Bictogo les a aussi invités à ne lésiner sur aucun moyen pour faire entendre la voix et les préoccupations des populations.