Grand-Bassam: Un immeuble R+4 en construction, détruit

À Grand-Bassam, la Plateforme collaborative de contrôle des constructions (PCCC) a procédé à la destruction d'un immeuble R+4 en pleine construction. Le bâtiment à usage d'habitation a été démoli le vendredi 31 mars 2023, apprend-on auprès du ministère de la Construction et de l'Urbanisme.

Grand-Bassam : Le ministère de la Construction frappe fort

Selon des informations recueillies auprès du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, l'immeuble R+4 en cours de construction à Grand-Bassam, présente une inclinaison pouvant entrainer sa chute. Il ressort que le propriétaire du chantier a un permis de construire un bâtiment de type R+3. Et pourtant, le maitre d'ouvrage a entrepris un projet de R+4.

À la suite d'une expertise menée sur la stabilité du bâtiment pour minimiser les risques, les conclusions de l'étude de stabilité et de solidité ont montré qu'il n'y a pas de garantie sur la stabilité ni sur la durabilité du bâtiment. Le rapport indique aussi les solutions pour sauver le bâtiment sont quasi inexistantes. Et pour cause, les travaux de fondation ont été mal excutés.

C'est donc tout logiquement que la Plateforme collaborative de contrôle des constructions (PCCC) a détruit l'immeuble le vendredi 31 mars 2023.

Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme rappelle que "le Code de la construction et de l’Habitat fait obligation à tout maître d’ouvrage, d’obtenir au préalable un permis de construire et d’avoir recours aux professionnels du domaine, pour tout projet de construction".

Il faut rappeler que le permis de construire est un document administratif, qui garantit la légalité et la conformité des constructions.