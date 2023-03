Côte d'Ivoire - Foncier: Le Ministère de la Construction et le PCCET réfléchissent sur l'IDUFCI

Le PCCET et le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU) organisent, du 4 au 6 avril 2023, un atelier visant à valider le plan d’actions pour la mise en œuvre de l’Identifiant Unique du Foncier de Côte d’Ivoire (IDUFCI).

Gestion du Foncier: Le MCLU et le PCCET organisent une rencontre technique sur l'IDUFCI

Contribuer à l’amélioration du climat des affaires à travers l’optimisation de la gestion et de l’aménagement du territoire ivoirien, tel est l’objectif du Projet des Chaînes de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET) dans sa composante n°3 dédiée à la mise en œuvre des réformes et renforcements institutionnels.

Dans ce contexte, le PCCET et le Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU) organisent, du 4 au 6 avril 2023, un atelier visant à valider le plan d’actions pour la mise en œuvre de l’Identifiant Unique du Foncier de Côte d’Ivoire (IDUFCI).

Cet identifiant, faut-il le rappeler, permet de définir une norme unique et partagée d’identification des parcelles foncières (urbaines et rurales), sur l’ensemble du territoire national quels que soient leur nature juridique et leur domaine d’affectation.

La rencontre, fondée sur une approche participative et interactive, sera ainsi l’occasion pour le MCLU et le PCCET de présenter aux parties prenantes (publiques et privées), les actions pour l’opérationnalisation de l’IDUFCI tout en recueillant leurs avis et leurs besoins complémentaires.

Pour mémoire, le PCCET est un projet financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par une Unité de coordination placée sous l’autorité du Cabinet du Premier ministre.