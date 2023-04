Côte d’Ivoire - Tiassalé: Un ex adjoint au maire rend un vibrant hommage à Alpha Sanogo

Dans le département de Tiassalé, les nombreuses actions sociales menées par Alpha Sanogo en faveur des populations, continuent de parler en sa faveur. Reconnaissantes, celles-ci ne manquent aucune occasion pour rendre hommage au président de l’ONG Fleur de Lys.

Djè Koffi Fiacre, ex-adjoint au maire de Tiassalé: « Alpha Sanogo transcende les barrières politiques, religieuses et ethniques »

Les communautés Baoulé du département de Tiassalé, étaient en fête le samedi 1er avril 2023 au rond-point de la ville, dans le cadre d’une cérémonie d’hommage à Ahoutou Koffi Emmanuel, Directeur de cabinet du vice-président de la République; originaire de Sakassou de par ses parents mais natif de Tiassalé, précisément de Eticoon (Ex Sokrogbo Carrefour) situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Tiassalé, en direction de Divo.

Ce jour-là, Djè Koffi Fiacre, ex-adjoint au maire de Tiassalé, qui parlait au nom du Comité d’organisation, a rendu un vibrant hommage à Alpha Sanogo, fils et cadre du département, qu’il a présenté comme ‘’un homme providentiel’’ au regard de ses nombreuses actions sociales menées sans distinction en faveur des populations.

« Je profite également de cette occasion, avant certainement des voix plus audibles et plus autorisées, pour remercier et rendre un hommage mérité à un Monsieur, celui-là qui transcende les barrières politiques, religieuses et ethniques; cet homme providentiel au service du développement; ce don de l’univers, que dis-je, de Dieu, depuis des années, n’a ménagé aucun effort pour apporter son soutien à tous les niveaux, aux populations de Tiassalé en général et en particulier celles de la communauté Baoulé. Celui-là même à qui nous sommes redevables du succès de cette grande mobilisation de ce jour, j’ai nommé Monsieur Alpha Sanogo », a vanté l'actuel conseiller municipal.

Des hommages qui vont se poursuivre puisque, prenant la parole au nom de Nanan Kouakou Kouassi Thierry, Chef central des communautés Baoulé du département de Tiassalé, Lucien Walè va enfoncer le clou en confiant Alpha Sanogo à Ahoutou Koffi Emmanuel, le Directeur de cabinet du vice-président de la République.

« Cher frère Ahoutou, tes qualités indéniables peuvent servir d’école. A cet effet, tu es pour nous un modèle, mieux un encadreur. A ce titre, tu es capable de guider ton jeune frère Alpha Sanogo qui souhaite t’emboiter le pas. Au nom de notre communauté, le Chef central Nanan Kouakou Kouassi Thierry vous le confie. Nous te prions de l’accompagner et de l’aider à continuer ses nombreuses actions qui vont impulser le développement de la ville de Tiassalé et oeuvrer au bonheur de toutes les populations », a renchéri le porte-parole de Nanan Kouakou Kouassi Thierry.