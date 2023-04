Tiken Jah Fakoly : ‘’En Côte d’Ivoire, il n’y a pas de politique. C’est juste une lutte pour le pouvoir’’

Tiken Jah Fakoly est connu pour être incisif dans ses chansons et lors des interviews. Il l’a encore démontré au cours d’un entretien accordé au site actupeople en France.

Tiken Jah Fakoly : "Tous les fils de ce pays ont droit à ce fauteuil’’

Le chanteur Reggae ivoirien, Tiken Jah Fakoly croque depuis des années l’actualité politique, sociétale et autres dans ses différentes productions musicales.

Ses chansons sont diversement appréciées par les uns et les autres en Côte d’Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes. Dans ses différentes interviews accordées à plusieurs médias en Afrique ou ailleurs, l’enfant d'Odienné n’a pas la langue dans la poche.

Il dit ce qu’il pense des pouvoirs en place sur le continent africain. Évidemment, il est taxé d’être un artiste engagé aujourd’hui.

Le reggaeman, à l'image de la méga-star Alpha Blondy, fait la fierté du Reggae made in Côte d’Ivoire dans les quatre coins du monde.

Et une fois de plus, Tiken Jah Fakoly s’est exprimé le week-end dernier au micro de nos confrères d’actupeople. La majeure partie de l’entretien s’est déroulée autour des différentes prises de position de l’artiste dans la politique africaine et particulièrement celle de la Côte d’Ivoire.

D’entrée, le descendant de Fakoly Koumba Fakoly Daaba, s’est mis à fustiger les prises de pouvoir par la force en Côte d’Ivoire.

‘’Les coups d’Etat ne sont jamais une bonne solution. Évidemment, lorsque vous avez des gens au pouvoir qui ne veulent rien entendre, qui pensent que le pays leur appartient, qui ne veulent pas écouter, il n’y a pas d’autre manière de leur montrer que le pouvoir n’est pas leur propriété et que le pouvoir est au peuple. Tous les fils de ce pays ont droit à ce fauteuil’’, dit-il.

Avant d’enfoncer le clou : ‘’En Côte d’Ivoire, il n’y a pas de politique. C’est ôte-toi pour que je me mette. En Côte d’Ivoire, il n’y a pas de politique. C’est juste une lutte pour le pouvoir. En Côte d’Ivoire, je m’en fous, je veux que celui-là devienne Président. Même s’il ne fout rien, s’il n’y a rien, au moins je peux dormir tranquille’’.

De plus, le Prix RFI Découvertes Afrique en 2000, s’est intéressé à la gestion du Président de la République, Alassane Ouattara, tout en dénonçant quand-même des injustices.

‘’Sur le plan développement et économique, la Côte d’Ivoire est beaucoup avancée. La Côte d’Ivoire est un pays stable aujourd’hui. Mais, avec des injustices, des inégalités que nous dénonçons dans nos chansons. Personne ne peut me reprocher cela. Que ce soit sous Henri Konan Bédié, sous Laurent Gbagbo, sous Robert Guéï et même Alassane Ouattara, j’ai toujours pris mon micro pour dénoncer les injustices. Vous ne verrez jamais chanter à un meeting politique. Pourtant, c’est beaucoup d’argent’’, souligne-t-il.

Toutefois, Tiken Jah Fakoly est revenu sur sa carrière musicale. Selon lui, il rêve de faire un grand festival de Reggae en Côte d’Ivoire. Mais, il a besoin d’être accompagné par des mécènes ou des partenaires.

Aussi, le chanteur ivoirien a reçu beaucoup de distinctions comme au Canada, en Irlande, France, etc. Il se targue d’être l’artiste ivoirien qui détient le plus de disques d’or.

Il reste le seul artiste à n’avoir pas encore reçu de décoration en Côte d’Ivoire.